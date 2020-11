Final da Libertadores 2020: data, local, times na disputa, ingressos e mais informações

Decisão do título continental foi adiada em função da pandemia de coronavírus e será disputada apenas em janeiro de 2021

A segunda final única da história da acontecerá no . O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi o escolhido para receber a grande decisão do torneio continental.

Prevista inicialmente para o fim de novembro, a finalíssima teve que ser adiada após a interrupção da disputa da Copa devido à pandemia de Covid-19. No entanto, o Maracanã segue como palco da decisão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais times

A Goal lista abaixo os detalhes da final da Libertadores de 2020. Confira!

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Quando e onde é a final da Libertadores 2020?

O título da Conmebol Libertadores de 2020 será pela segunda vez disputado em jogo único.

Segundo o Globo Esporte, a finalíssima acontece dia 30 de janeiro, um sábado, e será no Maracanã, no Rio de Janeiro - sede escolhida pela Conmebol ainda em 2019.

(Foto: ALEXANDRE LOUREIRO/AFP/Getty)

No ano passado, na primeira vez que o formato com jogo único foi testado, venceu o nos acréscimos com dois gols de Gabigol, no Estádio Monumental de Lima, no .

Onde vai passar a final da Libertadores de 2020?

Foto: Getty Images

O jogo deverá ser transmitido, no Brasil, pelas detendoras dos direitos da competição: SBT, na TV aberta, Fox Sports, na TV fechada, e Conmebol TV, serviço de pay-per-view da entidade sul-americana.

Haverá torcida no Maracanã na final da Libertadores?

Diante da pandemia da Covid-19, a Libertadores está sendo disputada sem público desde a terceira rodada da fase de grupos, quando a competição foi retomada após longa paralisação.

A possibilidade de presença de torcedores nas arquibancadas do Maracanã continua em aberto e dependerá da liberação das autoridades de saúde locais. O Maracanã, como boa parte dos estádios no país não recebe público desde março, quando as competições foram interrompidas.

Quais times seguem vivos na Libertadores 2020?

Foto: Ricardo Duarte/SC

Na fase de oitavas de final, seguem vivos 16 times: os dois melhores classificados de cada grupo. O Brasil tem seis representantes que ainda disputam a competição: Atlhetico-PR, Flamengo, , Internacional, e . Confira todos os duelos:

Guaraní (PAR) x Grêmio

(EQU) x Nacional (URU)

(EQU) x Palmeiras

Internacional x (ARG)

x (ARG) (ARG) x Flamengo

(PAR) x (BOL)

x River Plate (ARG)

x River Plate (ARG) (EQU) x Santos

Os duelos das oitavas de final acontecem entre os dias 24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta).

Quais brasileiros já estão eliminados da Libertadores 2020?

O foi o primeiro time brasileiro a dar adeus para a Copa Libertadores de 2020. Ainda em fevereiro, antes da pandemia, o Alvinegro foi eliminado pelo Guaraní-PAR na segunda fase preliminar da competição. Se conseguisse chegar à fase de grupos, o Corinthians entraria no grupo do Palmeiras.

O Guaraní, por sua vez, está classificado para as oitavas de final e encara o Grêmio.

Mais artigos abaixo

O também já se despediu da Libertadores. O Tricolor se complicou logo na primeira rodada ao perder para o Binacional por 2 a 1 em Juliaca, no Peru. Depois, o São Paulo até chegou a vencer a LDU, mas a sequência de maus resultados contra River Plate, duas vezes, e LDU tirou as chances do time na competição ainda na quinta rodada.

Foram apenas sete pontos em seis jogos e a amarga terceira colocação no grupo.