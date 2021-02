Bayern vence o Tigres com gol polêmico e é campeão mundial

Seis competições, seis títulos. Com a vitória diante do Tigres, o Bayern se sagrou campeão mundial, venceu absolutamente tudo em 2019-20 (por mais que a competição tenha sido disputada em 2021) e dá adeus a temporada passada com chave de ouro.

O time alemão dominou a partida inteira e não deu chance para os mexicanos se criarem em campo. O jogo até começou equilibrado, mas o Bayern cresceu após gol anulado de Kimmich, por impedimento de Lewandowski.

A partir daí, o Tigres recuou e viu o Bayern crescer. O time desperdiçou oportunidades com vários atletas, e só acabou fazendo o gol em lance polêmico. Inicialmente, após levantamento de Kimmich, o bandeirinha tinha assinalado novo impedimento do polonês, mas voltou atrás após decisão do VAR. O que o árbitro não viu foi um toque de mão do atacante, antes da bola sobrar para Pavard fazer o gol do título.

Mesmo assim, os mexicanos pouco fizeram no campo de ataque e o Bayern, com todos os méritos, é campeão do mundo pela quarta vez!