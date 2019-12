Mundial de Clubes 2021: sedes, datas, times classificados e mais do novo formato

A FIFA procura atrair grandes clubes europeus com dinheiro, logicamente. A receita gerada pelo formato atual, com onze triunfos de clubes europeus por apenas dois sul-americanos, mal atingiu 110 milhões de euros nos últimos três anos, em um período entre 2015 e 2018. O novo torneio da FIFA de 2021 se multiplicará. Renda do clube A distribuição: 50 milhões apenas para participar. Como a Goal verificou, uma vez descontadas as despesas planejadas pela organização, 25% seriam direcionadas às diferentes confederações (UEFA, CONMENBOL, etc.), enquanto quase os 75% restantes serão distribuídos pelos 24 clubes. participantes Diferentes fontes próximas à FIFA consultadas pela Goal indicam que existem muitos clubes que apóiam o novo projeto da Copa do Mundo de Clubes, já que pelo simples fato de participar do torneio, cerca de 50 milhões de euros seriam garantidos. Um remanescente de dinheiro vital para os grandes clubes. O grande pedaço do bolo, o prêmio para o time que conseguiu ser campeão, seria um lanche apetitoso: cerca de 115 milhões de euros para o vencedor do torneio.