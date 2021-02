O Al-Ahly mostrou qualidade, mas não conseguiu complicar o jogo para o Bayern, que venceu por 2 a 0 e é o segundo finalista do Mundial de Clubes da Fifa.

O primeiro tempo foi todo dos alemães. O time bávaro dominou as ações do jogo e logo abriu o placar com Lewandowski, que recebeu bom passe de Gnabry para sair na frente. Os egípcios até conseguiram três finalizações, mas o Bayern colecionou oportunidades perdidas com Roca (duas vezes), Muller, Kimmich e o próprio polonês.

Já na segunda etapa, a situação virou. Tendo nada a perder, o Al-Ahly partiu para cima do Bayern e forçou os alemães a se defenderem mais nos 20 primeiros minutos do segundo tempo. Com Kahraba inspirado e boas ultrapassagens dos laterais, a equipe criou algumas oportunidades de perigo, mas parou em Neuer e Boateng. Após as mudanças de Flick, porém, o time conseguiu controlar as investidas e manter mais a posse de bola.

E foi justamente dois jogadores que saíram do banco de reservas que decidiram o jogo nos minutos finais: Choupo-Moting lançou para Sané, que acertou cruzamento primoroso para Lewandowski só empurrar e marcar o segundo gol. Com a vitória, o Bayern enfrentará o Tigres na final do Mundial de Clubes da Fifa, nesta quinta-feira, enquanto o Al-Ahly pegará o Palmeiras na disputa de terceiro e quarto lugar.