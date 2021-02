Artilharia do Mundial de Clubes 2020 no Qatar: os goleadores e garçons do torneio da Fifa

Gignac? Lewandowski? Rony? Separamos os números dessa e da última edição do Mundial de Clubes da Fifa pra deixar você por dentro de tudo!

O Mundial de Clubes da Fifa teve início nesta quinta-feira (04) com a vitória do Tigres, do México, sobre o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e do Al Ahly sobre o Al Duhail, time da casa. E logo de cara, o centroavante do time mexicano, Gignac, mostrou que veio para brigar pelo posto de artilheiro do torneio, com dois gols marcados para garantir a classificação de sua equipe.

Mesmo assim, o atacante francês não terá vida fácil para levar a chuteira de ouro do Mundial, principalmente por conta de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, grande artilheiro do futebol europeu nesta temporada.

Já o Palmeiras, que estreia justamente diante do Tigres, conta com a inspirada dupla de ataque formada por Rony e Luiz Adriano para conquistar seu primeiro título do torneio.

Confira quais são os artilheiros e garçons do Mundial de Clubes de 2020 e compare com os números da edição anterior.

Índide de conteúdos

Artilharia - Mundial de Clubes 2020