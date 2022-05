Jurgen Klopp revela qual clube poderia ter ido 'algumas vezes'

Se tem uma coisa que Jürgen Klopp não pode dizer é que sua história no Liverpool não tem rendido títulos para o seu currículo. No entanto, na visão do próprio alemão, ele poderia ter ganho ainda mais se não tivesse recusado alguns convites para trocar de equipe durante esse período no clube inglês.

Desde 2015 comandando os Reds, o treinador já acumula cinco conquistas, entre elas Mundiais de Clubes e Liga dos Campeões, que o elevaram ao status de ídolo do Liverpool. A história, porém, poderia ter sido diferente se não fosse o comprometimento de Klopp com o clube com o qual tem contrato - agora válido até 2026 graças a uma recente extensão de vínculo.

Isso porque, em entrevista ao jornal Liverpool Echo, Klopp revelou que poderia ter se mudado de volta para a Alemanha, desta vez para treinar o Bayern de Munique, caso não tivesse recusado convites feitos pelo clube.

“Eu poderia ter ido para o Bayern algumas vezes, poderia ter conquistado mais títulos na minha vida, com certeza, eu diria – uma boa chance, pelo menos. Eu não fiz isso. Eu tinha um contrato aqui e nunca fiz isso'', revelou o treinador.

O próprio Bayern, na figura do presidente Karl-Heinz Rummenigge, inclusive já havia colocado os contrato de Klopp como motivo para que ele nunca tivesse chegado a treinar o maior vencedor da Bundesliga. "Sempre que procurávamos um treinador, Jürgen estava sempre sob contrato", disse ao Sports Bild em 2020.

Mas se é o título que Klopp quer, ele pode aumentar - bastante - sua prateleira ainda este ano, uma vez que segue na briga por mais três troféus nesta temporada. Além do já conquistado título da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool também está na final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, e da FA Cup, a ser disputada com o Chelsea. E isso sem contar a emocionante briga ponto a ponto com o Manchester City pelo título da Premier League.