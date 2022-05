City e Pep 'tensos', Klopp e Liverpool aos risos: O quadro da reta final de temporada

Com a temporada perto do fim, City e Liverpool seguem disputando ponto a ponto a liderança do Campeonato Inglês, com os Citizens abrindo uma vantagem de três pontos neste último fim de semana, já que os Reds empataram o duelo contra o Tottenham.

Após ser eliminado na Champions League pelo Real Madrid, acabando com o sonho de enfim vencer a competição, o City venceu o Newcastle pela 36ª rodada da Premier League, por 5 a 0, e deu mais um passo na briga pelo título nacional. Na coletiva pós-jogo, o técnico Pep Guardiola afirmou que "todo mundo" na Inglaterra, inclusive a mídia, torce para o Liverpool na luta contra o Manchester City.

A declaração de Guardiola repercutiu, e chegou no técnico dos Reds. Em entrevista coletiva, Klopp foi perguntado sobre as falas do espanhol, e respondeu de forma bem humorada.

“Eu moro em Liverpool, então, sim, aqui muitas pessoas querem que vençamos a liga – isso é verdade – mas mesmo aqui provavelmente são apenas 50%. Como técnico, e tive essa experiência recentemente, depois de um jogo, obviamente somos massivamente influenciados pelo jogo, pela situação", disse ele quando questionado sobre os comentários de Guardiola.

Mais artigos abaixo

"Eu não sei exatamente em que situação Pep estava, depois de ser eliminado da Liga dos Campeões, que obviamente já é difícil o suficiente, mas é claro que o Liverpool chegou à final e você tem essas coisas como 'Eles só jogaram contra o Villarreal, enquanto nós jogamos contra o Real Madrid', e então você acaba falando coisas assim."

Apesar do empate contra o Tottenham ter diminuído as chances dos Reds conquistarem o título da Premier League, o Liverpool pode considerar o final de temporada como positiva, já que a equipe disputará a grande final da Liga dos Campeões no próximo dia 28, contra o Real Madrid.

Nas últimas três partidas da Premier League, o Manchester City enfrentará Wolverhampton, West Ham e Aston Villa, enquanto o Liverpool terá pela frente Aston Villa, Southampton e Wolverhampton. Os rivais terão dois adversários em comum - Aston Villa e Wolverhampton - nas rodadas decisivas.