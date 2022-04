Final da Copa da Inglaterra 2022: onde assistir, local, data e mais informações

A mais antiga competição do planeta não parou de ter novas edições, e para 2022 não será diferente: a Copa da Inglaterra está chegando ao fim e com a data para a finalíssima devidamente marcada.

Com mais de 100 anos de existência, a FA Cup que fez a estreia da competição aconteceu em 1871/1872, com o Wanderers FC como o grande campeão.

Veja, abaixo, todas as informações sobre a final da Copa da Inglaterra de 2022.

Quem irá disputar a final da Copa da Inglaterra 2022?

Para este ano, o forte Liverpool derrotou o grande rival Manchester City na semifinal da FA Cup e, curiosamente, são os dois elencos no topo da tabela do Campeonato Inglês.

O duelo da primeira semifinal que decidiu um dos grandes finalistas aconteceu neste sábado (16), e o Liverpool marcou três gols atuando fora de casa ainda no primeiro tempo, deixando o City de Pep Guardiola em situação complicada. Ainda assim, o Blues de Manchester fez dois tentos, com Jack Grealish, no início do segundo tempo, e com Bernardo Silva, já no final. Sádio Mane, duas vezes, e Konaté marcaram para o Reds.

Pelo outro lado da disputa, resta saber se a final terá um velho conhecido ou uma novidade para enfrentar o Liverpool: Chelsea e Crystal Palace jogam neste domingo (17), às 12h30 (de Brasília), e decidem última vaga da final deste ano da Copa da Inglaterra.

O Chelsea chegou as últimas duas finais da FA Cup, perdendo-as para Arsenal e Leicester em 2020 e 2021, respectivamente. No caso do Crystal Palace, a equipe também de Londres participou de uma decisão em 2016, quando acabou derrotado para o Manchester United, por 2 a 1.

Onde assistir à final da Copa da Inglaterra 2022?

Assim como as grandes competições nacionais europeias, a transmissão da final da FA Cup deste ano será na ESPN, na televisão por assinatura, e no Star+, no streaming online.

Abaixo, a GOAL te mostra todos os números dos canais ESPN:

Onde será a final da Copa da Inglaterra 2022?

Para a final de 2022 da FA Cup, a organização decidiu que a decisão deste ano acontecerá no Wembley Stadium, ou Estádio de Wembley, localizado na área de Londres, a grande capital inglesa.

O Wembley Stadium tem uma capacidade para cerca de 90 mil espectadores, nomeado como o segundo maior estádio do continente. Em primeiro, nada menos do que a casa do Barcelona, o Camp Nou.

Quando é a final da Copa da Inglaterra 2022?

Com data marcada e horário ainda indefinido, a FA decidiu que a partida única ocorre em 14 de maio deste ano, e o Liverpool já se prepara para a viagem a Londres enquanto está esperando a definição de seu grande desafiante.