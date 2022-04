Klopp tem contrato até 2024, mas Liverpool já quer renovar

Com um pé na final da Liga dos Campeões, o Liverpool está disposto a abrir uma negociação para renovação de contrato de Jurgen Klopp no comando técnico da equipe, conforme a GOAL pôde confirmar.

O atual contrato do técnico dos Reds é válido até 2024, mas, na verdade, ele indicou que estaria disposto a se comprometer com um novo acordo para a diretoria do clube inglês. Com isso, o clube pretende investir em uma extensão até 2026.

Mike Gordon, presidente do Fenway Sports Group e diretor do clube, esteve em Anfield para acompanhar a vitória na semifinal da Liga dos Campeões contra o Villarreal, junto com Marc Kosicke, agente de Klopp, e as negociações devem acelerar rapidamente nos próximos dias.

Klopp ingressou nos Reds em outubro de 2015 e, desde então, se estabeleceu como um dos principais técnicos do futebol mundial. No comando do time, ele venceu a Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa, Mundial de Clubes e a Premier League, em 2020, o primeiro título da liga do Liverpool em 30 anos.

Nesta temporada, o Liverpool pode alcançar a conquista de quatro títulos, já que venceu a Copa da Liga Inglesa e, ainda, tem chances de disputar a Premier League, Champions League e Copa da Inglaterra, onde enfrentam o Chelsea na final.

Porém, Klopp disse repetidamente que deixaria o Liverpool quando seu contrato terminasse em 2024. O Liverpool, por sua vez, entende que sua postura melhorou significativamente nos últimos meses e, agora, acredita que será capaz de convencê-lo a uma renovação.

Aliás, Klopp está feliz e se estabeleceu em Merseyside, na Inglaterra. Ele tem um forte relacionamento com os donos do clube, Gordon em particular, e está entusiasmado com a direção que o clube está tomando, com Julian Ward prestes a substituir Michael Edwards como diretor esportivo.

Com isso, a diretoria do Liverpool o considera o técnico perfeito para liderar o comando técnico do time também nos próximos anos. Além disso, manter Klopp, avançar na renovação de contrato de jogadores importantes, como Mohamed Salah, e continuar investindo em jovens jogadores será visto como um grande impulso para o clube e seus torcedores.