Quando é a final da Champions League 2021/22?

A grande final da Liga dos Campeões 2021/22 está próxima, e o confronto já começou a ser definido. Ao vencer o Villarreal nos dois jogos das semifinais, o Liverpool se garantiu como o primeiro finalista do maior torneio de clubes da Europa, e agora espera a chave de Real Madrid e Manchester City para conhecer o seu adversário.

Mais uma temporada do futebol europeu vai chegando ao fim e, com isso, a final da Champions League vai se aproximando. Como um dos eventos que fecha o ano esportivo, a decisão é sempre muito aguardada por torcedores e amantes do futebol do mundo inteiro, gerando uma das maiores audiências da televisão.

Nesta temporada 2021/22, o Liverpool é o primeiro finalista garantido, e vai disputar sua 10ª decisão da competição. Do outro lado, Real Madrid, maior campeão, e Manchester City, ainda em busca de sua primeira taça, disputam a vaga de adversários dos Reds. E, caso os Citizens sejam os vencedores e enfrentem os conterrâneos, será uma decisão inédita.

Quando é o jogo da final da Liga dos Campeões 2021/22?

Getty Images

A decisão está marcada para o dia 28 de maio, um sábado, às 16h (de Brasília). Como é de praxe, antes de a bola rolar vai acontecer um evento de abertura organizado pela Uefa, com protocolos de partida e até um show musical, que ainda não teve a atração confirmada.

Mais artigos abaixo

Ao todo, serão 75 mil lugares disponíveis na final, sendo que deste, 52 mil ingressos serão comercializados pela Uefa. Cada um dos times finalistas têm direito a 20 mil tickets, enquanto os outros 12 mil são vendidos pela própria entidade para torcedores do mundo inteiro.

A grande final, inicialmente, estava marcada para acontecer em São Petersburgo, no entanto, por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Uefa, organizadora da Champions, em fevereiro, decidiu, pelo terceiro ano seguido, mudar a sede. Depois de duas edições transferindo a decisão para Portugal por conta da pandemia de Covid-19, dessa vez o novo palco será o Stade de France, em Paris.

Onde assistir à final da Liga dos Campeões 2021/22?

Getty

A grande decisão, assim como os jogos das outras fases da Champions League, será transmitida pela TNT Sports e Space, na TV fechada, e pelo SBT, na TV aberta. Além disso, os torcedores podem acompanhar todos os duelos pela HBO Max, no streaming.

Qual o canal da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Qual o canal do Space?

Por cabo:

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite:

SKY: 110

SKY HD: 510

CLARO TV: 154

CLARO TV HD: 654

VIVO TV HD: 101

OI TV: 69

OI TV HD: 569

ALGAR TV: 557

ALGAR TV HD: 957

NOSSA TV: 34

Qual o canal do SBT?

SKY:

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET:

Canal digital: 17

Canal HD: 509

​​VIVO:

Canal digital: 222

OI:

Canal digital: 11

Claro TV:

Canal digital: 23

Algar TV:

Canal digital: 701

TV Alphaville: