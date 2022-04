Premier League na reta final: a disputa entre Manchester City e Liverpool pelo título

Tem sido comum nos últimos anos ver Manchester City e Liverpool disputando, ponto a ponto, o título da Premier League inglesa. Tamanha é a regularidade vencedora das respectivas equipes treinadas por Pep Guardiola e Jurgen Klopp, que é possível dizer que cada detalhe pode fazer a diferença. Nesta temporada 2021/22 não é diferente. A disputa está emocionante.

O cenário atual é o seguinte: faltando quatro rodadas para o término do Campeonato Inglês, o Manchester City ocupa a liderança. Em seu mais recente compromisso, os atuais campeões golearam o Watford por 5 a 1 (em dia de show de Gabriel Jesus, autor de quatro tentos) e chegaram a 80 pontos com 33 jogos disputados.

O Liverpool entra em campo no domingo (24) para fazer o clássico contra o Everton e pode seguir no encalço dos Citizens. Com 32 partidas contabilizadas, os Reds estão com 76 pontos – e uma vitória sobre os rivais da cidade deixaria o time de Klopp novamente a um ponto do City.

Para deixar você ciente de tudo o que acontece nesta disputa emocionante pelo título da Premier League, nós da GOAL vamos listar quais serão os próximos desafios de City e Liverpool e o que podemos esperar dos resultados nesta reta final. Confira abaixo!

Manchester City: jogos que faltam e desempenho geral

Dono de três dos últimos quatro títulos da Premier League, o Manchester City tem mais cinco partidas a serem disputadas pelo Campeonato Inglês.

Leeds United (fora de casa), 30/04/2022

Newcastle (casa), 08/05/2022

West Ham (fora de casa), 15/05/2022

Aston Villa (casa), 22/05/2022

Wolverhampton (fora de casa), sem data

Dentre os compromissos dos Citizens, o que teoricamente pode apresentar mais dificuldades é contra o Leeds United. Isso porque a equipe de Yorkshire ainda está na briga contra o rebaixamento e vai entrar em campo pressionada por um bom resultado. Este jogo também acontecerá após um dos jogos do Man.City contra o Real Madrid, pela semifinal da Champions League, o que também pode impor dificuldades em relação a algum possível desgaste físico de jogadores.

O Aston Villa também segue na luta contra o descenso, embora na última rodada possa já ter resolvido sua permanência. Esta partida também será marcante porque o técnico do time de Birmingham é Steven Gerrard, eterno ídolo do Liverpool que, com certeza, sentiria um sabor especial em ajudar o clube de seu coração em caso de vitória sobre os azuis. Já o Newcastle tem pouco em disputa e o West Ham está com atenções divididas pela disputa das semifinais da Europa League.

Nesta Premier League, vale destacar que o City tem o segundo melhor ataque e a melhor defesa do torneio. Na estatística de pontos esperados, que leva em conta também a qualidade do futebol apresentado pelos times, o time azul de Manchester hoje tem a vantagem que o aponta como favorito ao título: são 78,35 de xPTS segundo o UnderStat.

Liverpool: jogos que faltam e desempenho geral

Assim como o Manchester City, o Liverpool também está nas semifinais da Champions League – onde enfrentará o Villarreal. Mas além disso, os Reds ainda fazem a final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea. Ou seja, o time de Jurgen Klopp, que já foi campeão da Copa da Liga, briga por todos os títulos que disputou. Pode ou fazer história, terminando a temporada com quatro taças, ou sentir algum eventual desgaste físico em meio a tantos duelos.

Como tem um jogo adiado contra o Southampton, o Liverpool tem seis jogos. Os próximos jogos do Liverpool na Premier League serão contra:

Everton (casa), 24/04/2022

Newcastle (fora de casa), 30/04/2022

Tottenham (casa), 07/05/2022

Aston Villa (fora de casa), 10/05/2022

Southampton (fora de casa), 14/05/2022

Wolverhampton (casa), 22/05/2022

O caminho do Liverpool é mais difícil do que o do City. Ao menos na teoria. Isso porque o Everton, além de ser um clássico, está muito pressionado na luta contra o rebaixamento e o Tottenham disputa uma vaga nas próximas competições europeias. Estes dois deverão ser os jogos mais difíceis para o time de Jurgen Klopp.

A esperança do Liverpool é o seu ataque, o melhor da competição. Em relação à estatística de pontos esperados dos Reds, o número é de 73,36 segundo o UnderStat.

Emoção não vai faltar!