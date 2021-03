Forlán: "Suárez faz falta no Barça como Cristiano Ronaldo fez no Real Madrid"

Atlético de Madrid é líder do Espanhol e atacante uruguaio só não marcou mais gols em La Liga do que Lionel Messi, seu ex-companheiro de Barcelona

Após ser dispensado pelo Barcelona, Suárez se juntou ao Atlético de Madrid e vem tendo uma temporada espetacular ao lado de Diego Simeone. Para Diego Forlán, ídolo dos Colchoneros e da seleção do Uruguai, a decisão de não renovar com o atacante foi errada e, agora, o clube Blaugrana terá que lidar com a perda, assim como o Real Madrid teve que fazer após ver Cristiano Ronaldo se transferir para a Juventus.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Atlético de Madrid é o atual líder de LaLiga, cinco pontos à frente de Barcelona e Real Madrid, com um jogo a menos que os dois gigantes espanhóis. E um dos grandes motivos para isso tem nome e sobrenome: Luís Suárez.

Vice-artilheiro da competição, o uruguaio só não marcou mais do que Lionel Messi e é a principal arma ofensiva da equipe de Simeone, que caminha para garantir mais um título do Campeonato Espanhol.

Contudo, Suárez não deixou o Barcelona por vontade própria, muito pelo contrário. Ao final da temporada passada, ele soube que não teria seu contrato renovado pelo clube, pois não fazia mais parte dos planos do treinador Ronald Koeman e da diretoria culé. Então, o Atlético de Madrid apareceu como um dos interessados e o centroavante acabou encerrando sua passagem extremamente vitoriosa ao lado de Lionel Messi e cia.

"Claro que foi um grande erro. Assim que o Barcelona disse que ele estava à venda, eu sabia que era um erro. Tudo o que sei é que não se tratava de seu desempenho dentro de campo”, disse Diego Forlán, ex-centroavante que atuou por muitos anos no Atlético de Madrid, à AFP.

Forlán também jogou ao lado de Luis Suárez na seleção do Uruguai, inclusive na Copa do Mundo de 2010, terminando como artilheiro e craque do torneio. Por isso, o ex-atacante fez questão de enviar uma mensagem a seu conterrâneo quando soube que ele seria dispensado pelo Barça.

"Eu mandei uma mensagem para ele e disse: 'Escute, você não é o primeiro e não será o último. Tem que continuar sendo você mesmo. Não precisa provar nada para ninguém, então continue fazendo o que sabe no Atlético de Madrid’”, contou.

"Mas quando você é punido por algo que não fez, quando você ainda está em ótima forma, jogando bem, é claro que seu objetivo será mostrar que você ainda pode jogar".

Então, menos de uma temporada depois, o Barcelona acabou ficando órfão dos gols de Suárez, que segue matador como sempre, mas agora em Madrid. E para Forlán, o clube catalão terá que passar por um período de adaptação sem o centroavante, algo parecido com o que aconteceu com o Real Madrid quando Cristiano Ronaldo foi para a Juventus.

"O Barcelona está sentindo falta de Luis. É como quando Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid. Não é apenas Ronaldo que está saindo, um dos melhores jogadores da história do futebol. 50 gols também estão indo embora”, destacou.