A camisa 7 do Real Madrid virou "maldita" após saída de Cristiano Ronaldo?

Desde de que Ronaldo foi para a Juventus, a camisa 7 merengue segue incomodando; Mariano já tentou e Hazard segue na luta, mas sem sucesso até agora

Obviamente não seria fácil para o substituir Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história merengue. Depois de quase uma década vencendo tudo em nível coletivo e individual e se tornar o maior artilheiro do clube, o português partiu para a buscando novos desafios.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Após não ter um início dos melhores com a camisa 9, Ronaldo herdou o número 7 de Raúl, outra lenda do Real. E então, com a nova numeração, se colocou no Olimpo dos ídolos merengues.

Mais times

Porém, desde 2018, quando Ronaldo partiu para a , nenhum jogador conseguiu vestir a camisa 7 e ter sucesso. Mariano tentou no início, mas ficou longe de suprir a ausência do português. Agora, ela está com Hazard, contratado do como um dos melhores do mundo, mas nem o belga está conseguindo acabar com a maldição da camisa de CR7.

Coragem e decepção

Foto: Getty Images

A princípio, ninguém queria vestir o número 7 depois que Ronaldo foi embora, no verão europeu de 2018. Então, Mariano Díaz foi contratado e quis comemorar seu retorno ao clube, mostrar que não tinha medo de assumir a responsabilidade. No entanto, o dominicano não teve uma boa experiência. As lesões se tornaram um problema para o atacante em sua primeira temporada pelo clube e, ao todo, foram apenas quatro gols marcados em 19 partidas.

Para esta temporada, a 7 foi destinada para Eden Hazard, contratado como a nova estrela do clube após fazer grande sucesso usando a 10 do Chelsea. Porém, a primeira temporada do belga no Real Madrid acabou sendo semelhante com a de Mariano.

Hazard começou mal sua jornada em Madrid, nitidamente fora de forma e tendo sua primeira lesão antes mesmo de começar. Então, quando finalmente começou a mostra sua melhor versão, em novembro de 2019, teve mais uma lesão, uma fissura no pé após jogar contra o pela fase de grupos da . Em fevereiro, apenas em seu segundo jogo após retornar, nova contusão, desta vez em partida contra o .

Com todo esse tempo machucado, Hazard acumulou apenas 1392 minutos em campo sem marcar um gol sequer. A temporada parecia destinada a terminar da pior maneira possível, mas a interrupção do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus deu a ele a oportunidade de reaparecer na reta final de La Liga.

Mais artigos abaixo

Até agora, o belga já perdeu 24 partidas pelo Real Madrid, mais do que perdeu ao longo de sete anos pelo Chelsea. Como consolo, o jogador ainda poderá mudar a história na Champions League, que retorna em agosto, ajudando o Real a reverter o resultado negativo contra o City e seguir na briga por mais um título europeu.

Mas o fato é que, até agora, o peso da camisa sete de Cristiano Ronaldo ainda é muito grande.