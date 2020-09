Suárez deixa o Barcelona: "técnico não me queria, mas saio com o dever cumprido"

Atacante deixa o Camp Nou como o terceiro maior artilheiro do clube e já está a caminho do Atlético de Madrid

Já anunciado no Atlético de Madrid, Luis Suárez participou de um evento na manhã desta quinta-feira (24) no Camp Nou para receber homenagens do , clube que defendeu por seis temporadas e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube. El Pistolero estava muito emocionado e chorou não conseguiu esconder a emoção.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Suárez confirmou que o novo treinador do clube, Ronald Koeman, não o queria no elenco, mas afirmou que está feliz com o que conquistou no Barça "Às vezes, o clube ou o jogador precisam de uma mudança e neste caso o treinador não me queria, mas saio com o sentimento de dever cumprido", disse ele em coletiva de imprensa.

Mais times

O uruguaio também falou que não ficou surpreso com a decisão do holandês. "Eu já esperava a ligação de Koeman porque eu fui avisado sobre. Parece irônico mas quando o Barça me avisou que o treinador nãome queria, recebi muitas ofertas e ligações mas sentia que ainda posso desafiar o e o Barcelona na LaLiga, nunca duvidei disso".

Clube e jogador chegaram a um acordo de rescisão contratual, com o uruguaio recebendo pouco mais da metade do salário total que teria a receber no Barcelona. "Eu já aceitei que tenho que deixar o clube desta forma, mas agora preciso mudar minha mente e focar nos próximos desafios".

Em seu último treino como jogador do Barcelona, Suárez se despediu de seus companheiros e deixou o centro de treinamentos do clube chorando. Porém, o reencontro entre El Pistolero e o elenco blaugrana não deve demorar muito. O duelo entre colconeros e catalães está marcado para 22 de novembro, no Wanda Metropolitano.

Mais artigos abaixo

"Ainda não imaginei como serão os jogos contra o Barcelona", admitiu. "Ainda nem assimilei minha despedida".

Sobre o novo clube, o uruguaio falou pouco. "Conversei com [Diego] Godín e [Antoine] Griezmann, eu vou para o Atlético com muitas ambições e expectativas. É um time muito competitivo e ambicioso, tentarei dar o meu melhor". Suárez assinou contrato com o Atleti por duas temporadas.