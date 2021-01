Voando alto no Atlético de Madrid, Luis Suárez tem mais gols do que três atacantes do Barcelona

Uruguaio se firma como grande nome do time de Simeone e já está entre os artilheiros da La Liga

Longe do Barcelona desde setembro passado, Luis Suárez não precisou de muito tempo para comprovar que o estava errado ao dispensá-lo, e que Messi tinha razão ao se irritar com a situação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Grande nome do para a temporada de 20/21, o uruguaio teve impacto imediato no time de Simeone, assumindo a camisa 9 e brigando no alto da lista de artilheiros da . Em 12 partidas na competição, Suárez já balançou a rede nove vezes, além de dar duas assistências. Esse é o melhor desempenho de um jogador em seu início na La Liga pelo Atleti no século 21, superando os números de Falcão Garcia.

Mais times

Os números são especialmente impressionantes quando comparados aos do Barcelona, que faz uma das campanhas mais decepcionantes de sua história recente. Atuais atacantes do time catalão, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite e Ousmane Dembele juntos somam apenas 7 gols na temporada. Nem mesmo o lendário Messi supera os números de Suárez na temporada, com "só" sete gols em 14 aparições.

Com a força de Suárez, o Atlético de Madrid lidera isolado a La Liga, com 38 pontos e duas partidas a menos que o segundo colocado, o rival , que tem 36. Na partida deste domingo (3) contra o , os Colchoneros levaram um susto com um empate dos donos da casa aos 40 do segundo tempo, com gol contra de Felipe, mas Luisito voltou a resolver, completando belo passe de João Félix aos 90.

Sem gols na atual temporada da Liga dos Campeões, o uruguaio terá a chance de brilhar pelo Atlético no mata-mata da competição. O duelo das oitavas será contra o , com o primeiro confronto no dia 23 de fevereiro. Se depender do histórico de Suárez na competição, o Atleti pode começar a se animar. São 26 gols e 25 assistências em 64 partidas disputadas.