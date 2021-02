Artilheiro no Atlético de Madrid, Luis Suárez pode superar marca de Cristiano Ronaldo em La Liga

O uruguaio vem fazendo excelente temporada de estreia nos Colchoneros

Já é possível dizer que a primeira temporada de Luis Suárez no Atlético de Madrid vem superando todas as expectativas. Contratado para substituir um Diego Costa que não rende mais o que estava habituado a jogar, o uruguaio vem fazendo exibições de gala - nesta segunda-feira (8), por exemplo, marcou duas vezes contra o Celta de Eduardo Coudet - e é uma das grandes razões pela qual os Colchoneros estão na liderança da La Liga.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Agora, além de uma possível conquista do Campeonato Espanhol, já que o Atleti é o grande favorito de momento para sair com o título, o centroavante já começa a se debruçar sobre o livro de recordes após seu começo arrebatador.

Segundo dados do estatístico Mister Chip, Suárez se juntou a uma lista seleta de sete jogadores que marcaram mais de 16 gols em seus primeiros 17 jogos por um time espanhol na La Liga. Marca que o uruguaio não conseguiu realizar no Barcelona e que ultrapassou em sua segunda oportunidade, agora no Atlético de Madrid.

Os únicos atletas que conseguiram alcançar tal marca em suas primeiras temporadas por determinados clubes foram Cruyff (Barcelona, em 1974-75), Krankl (Barcelona, em 1979-80), Baltazar (Atlético de Madrid, em 1988-89), Bebeto (Deportivo La Coruña, em 1993-94), Romário (Barcelona, em 1994-95), Vieri (Atlético de Madrid, em 1998-99) e, agora, Luis Suárez (Atlético de Madrid, em 2020-21).

Uma ausência importante na lista é Cristiano Ronaldo. Por mais que o português tenha tido uma grande temporada de estreia na La Liga pelo Real Madrid, o astro marcou apenas 15 gols em seus primeiros 17 jogos pelos merengues no Campeonato Espanhol e já foi ultrapassado pelo uruguaio. Nada mal para um atleta praticamente "dispensado" do Barcelona, já que os catalães acreditavam que ele estaria em declínio.

Luis Suárez pelo Atlético de Madri no Campeonato Espanhol 2020/21:

17 jogos

[16] gols

2 assistências



Artilheiro e líder isolado



Não servia, né, Barcelona? — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) February 8, 2021

Agora, a próxima meta é superar os adversários e levar o troféu Pichichi, dado ao maior artilheiro do ano na La Liga, para casa. Se continuar no mesmo ritmo, poderia até se tornar o segundo maior goleador em seu ano de estreia por um clube específico na La Liga.

Atualmente com 16 gols em 17 jogos, se Suárez seguir no mesmo ritmo até o final da temporada, terminaria o ano com 30 gols em 32 partidas - considerando que ele desfalcaria o Atleti nos mesmos três confrontos que perdeu no primeiro turno. Se não desfalcar o time em mais nenhum duelo, chegaria a 33 gols em 35 partidas. O suficiente para bater CR7 com facilidade em sua temporada de estreia pelo Real e se colocar no meio de vários ídolos:

Baltazar - 35 gols / 36 j

Romário - 30 gols / 33 j

Krankl - 29 gols / 30 j

Bebeto - 29 gols / 37 j

CR7 - 26 gols / 29 j

Vieri - 24 gols / 24 j

Suárez - 16 gols / 17 j

Cruyff - 16 gols / 26 j

Querendo recordes, mas também o título da La Liga, Luis Suárez e o Atlético de Madrid voltam aos gramados neste próximo sábado (13), às 10h (de Brasília), diante do Granada, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.