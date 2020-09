La Liga: os artilheiros e garçons do Espanhol na temporada 2020/2021

Confira os números da temporada do Campeonato Espanhol 2020/21, como gols e assistências!

E a está de volta para a temporada de 2020/21. Começou a corrida pelo título espanhol da temporada, com o em busca do bicampeonato, enquanto o tenta impedir que os rivais ganhem mais um. Além dos gigantes, outros 18 times vão trás da taça.

Depois do "fico", será que esta será, novamente, a temporada de Lionel Messi? Será que o argentino mantém o posto de artilheiro e garçom do Espanhol? Benzema vai aparecer como principal adversário do camisa 10 do Barcelona? Teremos surpresas na temporada? Muitas perguntas e uma coisa é certa: a La Liga 2020/21 promete muitas emoções para o torcedor!

Aqui na Goal você terá uma lista atualizada dos artilheiros da edição 2020/21, quantos gols cada um tem e também os números de assistência.

Índice de conteúdos:

La Liga 2020/21 - Quem lidera a artilharia?

POS JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Yangel Herrera Granada 1 1 =1 Luis Milla Granada 1 1 =1 Adrián López Osasuna 1 1 =1 Rubén García Osasuna 1 1

*atualizada em 12 de setembro de 2020, às 17h46 (de Brasília)

La Liga 2020/21 - Quem deu mais passes para gol?

POS JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Ángel Montoro Granada 1 1 =1 Oier Sanjurjo Osasuna 1 1 =1 Lucas Torró Osasuna 1 1

La Liga - Quem foi o artilheiro em 2019/20?

Assim como havia feito em 18/19, Lionel Messi foi a grande goleador da temporada 19/20 da La Liga! Com 25 gols marcados em 33 partidas, o camisa 10 do Barcelona saiu sem o título nacional, mas superou o atacante Karim Benzema, campeão pelo Real Madrid, no tentos, foram quatro de vanatgem, mesmo com qutro jogos a menos.

La Liga - Quem liderou em assistências em 2019/20?

O garçom da temporada 19/20 também foi Leo Messi. Além dos 25 gols marcados, o argentin ainda serviu seus campanheiros de time em outras 21 oportunidades, se tornando o líder de assistências da temporada com folga - são 10 passes para gol a mais do que Mikel Oyarzabal, do , que ficou na segunda colocação.

Com estes números, o argentino se tornou o segundo jogador da história - desde que passes para gols são uma estatística oficial - a ter mais de 20 gols e assistências numa mesma temporada. O primeiro foi Thiery Henry, em 2002-03, pelo .

