Suárez e a missão de repetir sucesso de uruguaios no Atlético de Madrid

Com antecessores de renome como Forlán e Godín, o atacante tem bom retrospecto, que pode ser ponto a seu favor

Luis Suárez chega ao Atlético de Madrid com grande expectaiva e entra para a lista de uruguaios na história do clube. Entre Diego Forlán, Diego Godín e outros, o atacante tem bons nomes para se inspirar em uma boa passagem pela equipe colchonera.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de idas e vindas, Suárez acabou deixando o e assinando com um dos rivais madrilenhos, o Atlético. Se as temporadas recentes do camisa 9 já animam o torcedor, o histórico de uruguaios no clube pode animar ainda mais, principalmente se considerarmos a história recente.

Mais times

Desde de a volta à elite espanhola, o Atleti teve nomes bem marcantes na equipe vindo do . Logo que subiu à primeira divisão, foi Diego Forlán um dos principais responsáveis para que a equipe recupera sua auto-estima e conquistar taças depois do rebaixamento, se reapresentando ao topo do futebol europeu.

Foto: Getty Images

Forlán chegou à equipe no auge de sua carreira e se manteve como um dos grandes nomes do futebol durante sua passagem por lá, sendo eleito o melhor jogador da de 2010 enquanto era atleta colchonero. Nas melhores jogadas, ganhava da torcida o grito "uruguaio, uruguaio".

Depois dele, chegou à equipe Diego Godín. Tamanha foi a importância do zagueiro - que ajudou o Atleti a se elevar ainda mais - que ele foi capitão da equipe em parte das nove temporadas que vestiu a camisa rojiblanca. Com ele, foram tantos outros títulos e a confiança quase cega da torcida.

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno

O sucessor de Godín, parte do atual elenco colchonero, José Giménez é mais um bom modelo para Suárez. O zagueiro tem feito partidas muito boas com a equipe, mantendo uma regularidade impressionante, que lhe deu a posição de titular na equipe de Diego Simeone.

Voltando um pouco mais na história do Atlético, Fernando Corrêa é mais um uruguaio marcante do equipe. Apesar de não ter feito nenhum gol, o atacante era parte do elenco do Doblete. Mais tarde, quando retornou, o time estava prestes a ser rebaixado.

Cebolla Rodríguez também chama a atenção. Apesar de não ser tecnicamente dos melhores que já passaram pelo clube, tinha bastante carisma com a torcida, além de ter conquistado o importante troféu da na temporada 2013-14.

Fora das quatro linhas, uruguaios também são importantes na história do Atleti. Óscar Ortega, preparador físico do time de Diego Simeone, é dado por muitos como um dos principais responsáveis pelo futebol jogado pelo time.

"El Profe", inclusive, já mostrou acreditar que a equipe dirigida pelo argentino tem muita semelhanças à seleção uruguaia. Somos parecidos na forma de jogar e competir, e temos aquela idiossincrasia, transmitimos aquela intensidade sobre o jogo, aquele respeito defensivo, aquele equilíbrio para manter a equipe competitiva durante todo o jogo, e no jogo", disse à ESPN.

Mais artigos abaixo

E se isso for verdade, os torcedores podem esperar o sucesso de Suárez na equipes, com aquele gostinho "uruguaio" que o camisa 9 tem e conhecesse muito bem.

O contrato de Suárez com o Atlético é válido por duas temporadas e o salário gira em torno de 9 milhões de euros por ano.