Final do Mundial de Clubes 2021: data, horário, onde assistir e tudo sobre a grande decisão

Uma das competições mais desejadas pelos clubes da América do Sul, o Mundial de Clubes 2021 já tem sua grande final definida, e ela será disputada entre Palmeiras e Chelsea.

A equipe brasileira, por sua vez, foi a primeira a confirmar vaga na final da competição, já que bateu o Al-Ahly na semifinal. Do outro lado, o Chelsea, um dia depois, bateu o Al-Hilal e, assim, garantiu vaga na final.

Ao todo, sete equipes se classificaram para esta edição do Mundial de Clubes, que acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mas agora apenas duas seguem na briga pelo título.

A GOAL te mostra tudo sobre a grande final do Mundial de Clubes 2021.

Como os times chegaram na final do Mundial de Clubes 2021?

Palmeiras

O Palmeiras, representando a América do Sul no Mundial de Clubes, estreou na semifinal da competição contra o Al-Ahly. Na partida, o Verdão fez uma bela apresentação e derrotou a equipe por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Dudu, confirmando sua vaga na final.

Chelsea

Assim como o Palmeiras, o Chelsea estreou no Mundial de Clubes apenas na semifinal. Representando a Europa, o time inglês bateu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0. Do lado dos Blues, foi Lukaku que marcou o gol que colocou a equipe na grande final com o Palmeiras.

Em que dia e horário acontece a final do Mundial de Clubes 2021?

O duelo da grande duelo da final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea acontece neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília).

Onde será a final do Mundial de Clubes 2021?

A grande decisão do Mundial de Clubes ocorrerá no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O palco já recebeu outros três duelos da competição, tendo capacidade para receber 42 mil pessoas.

Onde assistir à final do Mundial de Clubes 2021?

Os torcedores que quiseram acompanhar a final do Mundial de Clubes terão uma série de opções. Isto porque, a Band, na TV aberta, transmite a grande decisão para todo o Brasil.

Além disso, a emissora disponibiliza uma transmissão em seu site e através de seu aplicativo, disponível para download na App Store e no Google Play, na internet.

Para fechar, a BandSports, na TV fechada, é outra opção para a acompanhar a grande final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea.