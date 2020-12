Qual o número da BandSports em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja onde assistir aos duelos do Campeonato Italiano e outras competições

Canal de TV por assinatura do esporte da Bandeirantes, a BandSports vem aumentando seu portfólio nos últimos meses. Após anos sem passar futebol ao vivo, a emissora decidiu apostar na transmissão de campeonatos internacionais como a e o , bem como outras competições.

Além disso, a estrutura do canal e seus profissionais também vem sendo utilizados no pay-per-view da Conmebol TV , que transmite a Libertadores e a . Assim, com a nova atenção da Bandeirantes ao futebol, é bom ficar de olho nas transmissões da BandSports, trazendo o melhor do esporte da bola redonda.

Desta forma, a Goal preparou um guia completo com todos os canais das operadoras e os principais jogos que serão transmitidos na TV a cabo.

BANDSPORTS - QUAIS SÃO OS CANAIS?

Por cabo

CLARO/NET TV: 75

75 CLARO/NET TV HD: 575

575 VIVO TV HD: 878

Por satélite

SKY: 210

210 SKY HD: 610

610 CLARO TV: 75

75 CLARO TV HD: 575

575 VIVO TV: 463

463 VIVO TV HD: 878

878 OI TV HD: 168

168 BLUTV HD: 347

CAMPEONATOS TRANSMITIDOS PELA BANDSPORTS