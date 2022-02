Onde assistir às partidas do Mundial de Clubes 2021? Quem transmite o torneio que conta com o Palmeiras?

O Mundial de Clubes, organizado pela Fifa, está a todo vapor nesta temporada. Ao todo, sete equipes se classificaram para a competição, sendo uma delas o Palmeiras, que está representando a América do Sul.

Além da equipe brasileira, o Chelsea, Al-Jazira, Al-Hilal, Monterrey. Al-Ahly e o AS Pirae - que foi eliminado na primeira fase - se classificaram para o torneio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2021, a Fifa elegeu os Emirados Árabes Unidos como sede do torneio. Além disso, a final da competição está marcada para acontecer no dia 12 de fevereiro, no Estádio Mohamed Bin Zayed.

Agora, os torcedores terão a opção de acompanhar os jogos da competição em diversos serviços diferentes.

Pensando nisso, a GOAL te mostra como e onde acompanhar os jogos do Mundial de Clubes.

Onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes?

Os torcedores, acima de tudo, terão a oportunidade de acompanhar os jogos em diversos serviços diferentes. Isto porque, a Band, na TV aberta, transmitirá os principais jogos do torneio em sua programação. Além disso, a emissora disponibiliza uma outra transmissão dos jogos em seu site oficial.

Ainda assim, os jogos serão transmitidos no Band Sports, na TV fechada, sendo mais uma opção para os torcedores que quiserem acompanhar os duelos do Mundial de Clubes.

Qual o número da Band nas operadoras?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite: