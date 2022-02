Luan reencontra fantasma de erros - e críticas - em derrota do Palmeiras no Mundial

Luan não tem vida fácil no Palmeiras. Contratado em 2017 junto ao Vasco, o zagueiro ocupa espaço na equipe titular nas grandes conquistas do clube desde então, mas ainda assim é criticado por parte da torcida.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A implicância tem explicação. Mesmo em meio a uma fase vitoriosa do Verdão, o defensor de 28 anos foi pivô em episódios pontuais, onde foi culpado por supostas falhas e considerado o responsável por derrotas e eliminações.

Se no ano passado Luan foi o responsável pela penalidade que rendeu o gol da eliminação para o Tigres, nas semifinais do mundial de clubes, o mesmo "fantasma" voltou a assombrar o camisa 13 neste sábado, na derrota por 2x1 para o Chelsea.

Ainda no primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada, o zagueiro foi deslocado pelo Belga Lukaku, que subiu para cabecear e abrir o placar para os ingleses. O Verdão até empatou (com Veiga, de pênalti) e arrastou a disputa para a prorrogação, quando em um lance de infelicidade, Luan tocou na bola com a mão. Pênalti para os Blues, convertido por Kai Havertz.

Ainda que contando com uma sequência de lances de azar, o defensor palmeirense virou assunto nas redes, onde foi muito criticado por torcedores alviverdes e "celebrado" por adversários, como uma espécie de "responsável" pela derrota. Há ainda quem defenda o zagueiro, que pouco pôde fazer para evitar as situações.

Ao final da partida, visivelmente abatido, Luan desabafou:

"Tristeza, frustração e orgulho. Sabemos da qualidade do adversário. Fomos grandes. Não tem como mudar a regra. É um movimento do corpo, tentei trazer, mas não tinha como. Triste demais, muito tempo de preparação, de um sonho. É refletir, não tenho muito o que falar. Não gosto de ser vítima", afirmou o palmeirense.