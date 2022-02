Pênalti com mão de Thiago Silva, uma história de outras decisões

Neste sábado (12), durante a decisão do Mundial de Clubes da Fifa 2021 entre Chelsea e Palmeiras, a vitória do clube inglês não durou muito até um pênalti, causado por Thiago Silva, dar a chance de Raphael Veiga empatar o confronto para o Verdão.

Lukaku havia marcado de cabeça próximo ao início do segundo tempo, quando num cruzamento na área do Chelsea, em disputa no alto, acabou tocando a mão na bola e, na confecção do árbitro ao VAR, concedeu o pênalti para o Palmeiras.

Em outras duas oportunidades, o zagueiro brasileiro já havia cometido penalidades comprometedoras assim como a citada: em 2015, Thiago Silva, atuando pelo PSG contra seu atual clube, Chelsea, cometeu um pênalti que deixou os Blues na frente do placar. No entanto, o atleta se redimiu marcando o tento de empate, em 2 a 2, garantindo a vaga do clube de Paris para as quartas, na época.

Alguns meses depois, em duelo válido pela Copa Ámerica, Thiago acabou refazendo algo parecido, cometendo uma penalidade que deu o empate ao Paraguai, levando a disputa de pênaltis vencida pelos adversários dos brasileiros, paraguaios que avançaram para a semifinal daquele ano.

Apesar da falha neste sábado, o Chelsea conseguiu desempatar o duelo com gol de Havertz, de pênalti, também com toque de mão do zagueiro Luan, e levar pela primeira vez o título do Mundial.