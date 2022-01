Palmeiras sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação, onde assistir e mais informações

Considerado um dos grandes favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, o Palmeiras estreia nesta edição na quarta-feira, dia 5 de janeiro. O Verdão chega na Copinha com 12 jogadores com passagem pelo time profissional, dispostos a conquistar, enfim, o tão aguardado título da Copinha, ainda a competição de base mais prestigiada do futebol brasileiro, após ter ficado com o vice-campeonato nas edições 1970 e 2003.

Qual o próximo jogo das Crias da academia? Como está a classificação do Grupo 28, no qual está o time? Veja abaixo os detalhes do sub-20 do Palmeiras, que busca o primeiro título do Verdão na competição.

Qual o próximo confronto do Palmeiras sub-20 pela Copinha 2022?

Faltam 2 dias! 🔜



Mais um dia de treino das #CriasDaAcademia de olho na Copa SP! A TV Palmeiras/FAM acompanhou e mostra tudo para vocês! 🎥⚽️#AvantiPalestra pic.twitter.com/ItHWLor4or — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 3, 2022

O Palmeiras estreia na competição na quarta-feira, 5 de janeiro, às 15h15 do horário de Brasília, contra o Assu-RN. A partida acontece no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema-SP.

O Verdão terminará a fase de grupos enfrentando Real Ariquemes-RO e Água Santa-SP, os dois times que completam o Grupo 28 desta edição.

A classificação do grupo do Palmeiras na Copinha 2022

Ainda sem jogos já realizados, o Grupo 28 segue com todos os clubes zerados na pontuação.

Como vem o Palmeiras para a Copinha 2022?

O Palmeiras chega na Copinha como um dos favoritos ao título, principalmente em razão da experiência do elenco. Dos 30 jogadores inscritos na competição, 12 já atuaram pelo time profissional. São eles: Garcia, Michel, Lucas Freitas, Vanderlan, Fabinho, Naves, Pedro Bicalho, Lucas Sena, Gabriel Silva, Vitinho, Kevin e Giovani.

A base do Palmeiras chega com confiança também por ter conquistado os últimos cinco estaduais da categoria. Recentemente, o sub-20 também conquistou o Campeonato Brasileiro, em 2018, e a Copa do Brasil, em 2019.

Mais artigos abaixo

No dia 22 de dezembro de 2021, o Palmeiras sub-20 conquistou o título do Campeonato Paulista da categoria, ao bater o Mirassol pelo placar agregado de 3 a 0. Os gols do título foram marcados por Pedro Bicalho, Kevin e Giovani. Todos os três estão inscritos na copinha e poderão ajudar o Verdão em busca de seu primeiro título da Copinha.

Volante e capitão da equipe, Bicalho, no entanto, testou positivo para a Covid-19 e ficará de fora dos três jogos da fase de grupos da Copinha, como foi revelado inicialmente pela GOAL. Caso o Verdão avance para o mata-mata, o volante estaria disponível para participar dos jogos seguintes.