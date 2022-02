Palmeiras x Al-Ahly AO VIVO: siga em tempo real a semifinal do Mundial de Clubes 2021

Metade dos titulares do jogo entre Palmeiras e Al Ahly na edição passada do Mundial de Clubes serão titulares novamente no jogo de hoje (11, 6 do Al Ahly e 5 do Palmeiras). Repeteco.

11 - Metade dos titulares do jogo entre Palmeiras e Al Ahly na edição passada do Mundial de Clubes serão titulares novamente no jogo de hoje (11, 6 do Al Ahly e 5 do Palmeiras). Repeteco. pic.twitter.com/jBPyfrVtEt — OptaJoao (@OptaJoao) February 8, 2022