Qual o número da Band em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

A emissora voltou a transmitir futebol em sua programação; veja os canais para assistir

O Campeonato Brasileiro feminino de 2020 já chegou ao fim, mas Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e companhia continuam a todo vapor na italiana e o de Munique segue em busca de mais um título da . Enquanto isso, a está de férias, mas volta com o futebol em fevereiro

E todos estes campeonatos podem ser acompanhados pela transmissão da Band, na TV aberta. O canal, que teve uma forte tradição de esportes nos anos 80 e 90, está voltando a comprar pacotes de futebol, principalmente internacionais, para televisionar.

A emissora está dividindo os direitos do Campeonato Italiano com o Grupo Globo e o Grupo Turner, e do Alemão com o aplicativo OneFootball, mas não faltam opções de grandes jogos durante a semana. A emissora também tem os direitos da Copa do sub-20 e do Brasileirão da mesma categoria.

Na Serie A, os jogos são transmitidos em TV aberta aos sábados e domingos, na faixa da tarde, já na Bundesliga, um jogo por rodada será exibido pela Band, aos domingo pela manhã, dentro do Show do Esporte As retas finais das competições sub-20 e do Brasileirão feminino também tem transmissão da Band.

Além do futebol, a emissora também tem parte dos direitos da NBA (Liga de Basquete dos ) e da Fórmula Indy.

Para te ajudar, a Goal preparou um guia com o número do canal da Band nas operadoras de televisão do Brasil, veja:

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite: