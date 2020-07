Dani Alves fica sem título pela primeira vez em 14 anos

Campeonato Paulista era o único torneio que o camisa 10 do São Paulo poderia vencer em 2020. Desde 2006, Alves conquista pelo menos um título

O jogador com mais títulos na história do futebol passará o ano sem conquista alguma. Daniel Alves não está acostumado com um ano inteiro sem nenhuma conquista, mas assim será em 2020. Desde 2006, o agora camisa 10 do conquista, pelo menos, um título.

O era a única chance de título do São Paulo em 2020, já que o fim do Campeonato Brasileiro e as finais da e da Copa do , torneios que o Tricolor ainda disputa, foram adiadas para 2021.

O São Paulo foi eliminado do pelo , que venceu em pelo Morumbi por 3 a 2, aumentado a coleção de vexames do Tricolor nos últimos anos. O clube não conquista o estadual desde 2005. Lembrando que o último título que o São Paulo conquistou foi a de 2012.

Em sua longa carreira, Dani Alves conquistou nada menos do que 41 títulos, somando todos os clubes por onde passou e a seleção brasileira. O último ano que o jogador passou sem conquistar nada foi em 2005, mas na temporada 2005/06 venceu a Copa da Uefa pelo (a final aconteceu em 2006).

A última taça que o lateral/meia conquistou foi a de 2019, pouco antes de ser contratado pelo São Paulo.

Confira todos os títulos de Daniel Alves.