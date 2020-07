Quais são os maiores jejuns de títulos dos grandes no Campeonato Paulista?

Maior campeão do estadual, o Corinthians também é dono da maior seca de títulos, seguido por Santos, Palmeiras e São Paulo

Os clubes grandes têm muitos títulos em sua história e costumam dar muitas alegrias a seus torcedores. Mesmo assim, até os maiores e mais hegemônicos times enfrentam períodos de seca de títulos, e no não é diferente.

Com a eliminação deste ano, o terá que esperar pelo menos mais um ano para sair da fila. O Tricolor do Morumbi não conquista um desde o ano de 2005 e, portanto, já completa 15 anos sem glórias no maior estadual do .

O também enfrenta um longo jejum atualmente, mas menor que o do São Paulo. O Alviverde não consegue levar o título paulista desde 2008, mas ainda tem chances de acabar com a seca este ano.

Já o , que é o maior campeão estadual de São Paulo com folga e o atual tricampeão da competição, curiosamente também lidera a lista com o maior jejum entre os grandes do estado. O , segundo maior campeão paulista, ao lado do Palmeiras, também tem a segunda maior seca entre os grandes. O Alviverde vem na terceira colocação e, o São Paulo, time com menos títulos do Paulistão entre os grandes, tem o jejum mais curto.

Os maiores jejuns dos grandes no Paulistão

Corinthians - 23 anos

O Corinthians vem dominando o Campeonato Paulista. Atual tricampeão da competição, o também é o maior campeão do estado de São Paulo, com 30 conquistas e é o time com mais participações na competição.

Apesar do domínio nos números, o Alvinegro também amargou o maior jejum entre os grandes paulistas. Após levar o título em 1954 - um dos maiores Campeonatos Paulistas da história, que comemorava os 400 anos de São Paulo -, diante do Palmeiras na final, o Corinthians coroou uma geração vitoriosa, que havia levado três torneios Rio-São Paulo e três Paulistas em cinco anos.

Mas após o título, o clube amargou longos 23 anos sem conquistas no estadual. O caneco só voltou ao Parque São Jorge no Paulistão de 1977, com a final disputada em uma série de melhor de três duelos, contra a .

O último confronto registrou o maior público da história do Paulistão, em um Morumbi com mais de 146 mil torcedores. O gol de Basílio, que o título ao Corinthians, é até hoje um dos mais importantes da história alvinegra.

Santos - 22 anos

Neste mesmo dia, em 2006, o Santos derrotava a Lusa por 2 a 0 e conquistava o Paulistão pela 16ª vez. O passeio de helicóptero da taça de São Paulo até a Vila Belmiro simbolizava a quebra de dois tabus: título no Estadual e festa de campeão em pleno Alçapão! 🏆⁣

Após dominar o Paulistão na geração de Pelé e cia., era natural que o Santos enfrentasse dificuldades com a saída do melhor jogador de todos os tempos. Após a saída do Rei, em 1974, o conquistou o estadual apenas duas vezes em dez anos, em 1978 e 1984.

Então, após a última dessas conquistas, o alvinegro praiano enfileirou uma seca de 22 anos sem títulos, que só foi acabar em 2006, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, em um Paulistão disputado por pontos corridos.

Cabe destacar que, entre 1935 e 1955, o Santos também havia ficado 20 anos sem títulos estaduais. A conquista daquele ano, por sinal, inspirou a marchinha de Carnaval que se tornaria o hino oficial do clube mais tarde: "Agora quem dá a bola é o Santos / O Santos é o novo campeão / Glorioso alvinegro praiano / Campeão absoluto deste ano".

Portanto, o Santos é dono do segundo e do terceiro maior jejum entre os grandes no Paulistão.

Palmeiras - 17 anos

Foto: Divulgação SE Palmeiras

O Palmeiras tem a quarta maior seca entre os grandes de São Paulo. Após levar o título paulista em 1976, o clube ficou esperando na fila 17 anos para voltar a vencer o estadual.

A conquista só foi possível com o supertime de 1993, com Evair, Edmundo, Roberto Carlos e cia., vencendo justamente o Corinthians na final.

Além do jejum já encerrado, o Alviverde também amarga atualmente um longo período sem troféus do Paulistão.

A última conquista do clube veio em 2008, com goleada diante da Ponte Preta, para pôr fim a uma seca de 12 anos. Agora, o clube também tenta acabar com a espera de mais 12 anos sem títulos estaduais.

São Paulo - 15 anos e contando

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A seca atual do São Paulo já é a maior da história do clube. O último Paulistão veio em 2005, em uma das épocas mais vitoriosas da história do clube. Porém, desde então, o Tricolor coleciona eliminações diante de seus rivais e amarga 15 anos sem títulos estaduais.

A eliminação deste ano foi mais uma vez considerada um vexame por seus torcedores, com derrota por 3 a 2 para o Mirassol em pleno Morumbi.

Antes do atual momento, o maior jejum do São Paulo havia sido de 13 anos, entre 1957 e 1970.