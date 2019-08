O grande vencedor: quantos títulos Dani Alves venceu na carreira?

Novo reforço do São Paulo é o jogador que mais conquistou troféus na história do futebol. Veja como está a contagem!

Um verdadeiro vencedor. Esse é Daniel Alves, o mais novo reforço do São Paulo para a temporada 2019! Figura já conhecida de e seleção brasileira, o lateral direito colecionou títulos por onde passou - inclusive , , e o seu , onde iniciou a carreira. Seu currículo faz do atleta o futebolista com mais conquistas na história do futebol, com 41 no total, passando nomes como Pelé, Andrés Iniesta e Ryan Giggs.

Com a camisa do , Dani foi eleito o melhor jogador da na campanha rumo ao título, em solo nacional.

Aos 36 anos, Dani Alves está na sua 19ª temporada, com média de mais de dois troféus conquistados por ano.

Do primeiro título ainda pelo Bahia, em 2002, passando pelas conquistas pelo Sevilla, Barcelona, Juventus e PSG, a Goal relembra todas as conquistas do jogador.

Confira na lista abaixo: