Eliminado outra vez: São Paulo coleciona vexames nesta década de Paulistão

Além de quedas em mata-matas de Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, o estadual também tem reservado decepções ao Tricolor

A edição 2020 do teve sua primeira grande zebra tão logo começou a fase mata-mata. Nesta quarta-feira (29) o Mirassol fez bom proveito de suas chances e bateu o São Paulo por 3 a 2 nas quartas de final – tendo um herói improvável que chegou ao clube pensando apenas em manter a forma.

Ainda no gramado, após a derrota, o técnico Fernando Diniz não escondeu o baque – pelo grande favoritismo e por saber que a pressão sobre o seu trabalho deverá aumentar bastante nas próximas semanas.

Classificou o semana passada, perde do com 17 jogadores a menos dentro do Morumbi em uma decisão, parabéns. O pior do são vocês mesmos, segura a crise agora! 👍 — Mansin 🇾🇪 (@theus_spfc) July 29, 2020

Mais longe do Morumbi, milhões de torcedores são-paulinos também não esconderam a revolta e descontentamento com a eliminação. Por incrível que pareça, quedas muitas vezes consideradas como vexatórias para um gigante como o Tricolor viraram rotina no clube em algumas competições. No Campeonato Paulista não é diferente.

A última conquista estadual do São Paulo foi no longínquo 2005, o que configura o maior jejum de títulos estaduais do clube. De lá para cá, a lista decepções é gigante desde que o certame paulista deixou de ser disputado sob o sistema de pontos corridos para voltar, em 2007, a ter fases de mata-mata. Ou seja, mais de uma década de motivos para lamentar. Relembre abaixo as campanhas são-paulinas desde então.

2007: eliminado pelo na semifinal.

2008: eliminado pelo na semifinal.

2009: eliminado pelo Corinthians na semifinal.

2010: eliminado pelo na semifinal.

2011: eliminado pelo Santos na semifinal.

2012: eliminado pelo Santos na semifinal.

2013: eliminado pelo Corinthians na semifinal.

2014: eliminado pela Penapolense nas quartas de final.

2015: eliminado pelo Santos na semifinal.

2016: eliminado pelo Audax nas quartas de final.

2017: eliminado pelo Corinthians na semifinal.

2018: eliminado (nos pênaltis) pelo Corinthians na semifinal.

2019: vice-campeão, com derrota para o Corinthians.

2020: eliminado pelo Mirassol nas quartas de final.

Evidente que perder em clássicos contra seus maiores rivais não configura um vexame, mas a dificuldade de mostrar força e chegar nas finais mostram como este roteiro de decepções no começou a ser formado – com quedas marcantes para São Caetano, Penapolense, Audax... e agora Mirassol.