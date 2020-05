Quantos títulos Dani Alves tem na carreira? Brasileiro é o recordista de taças no mundo

Goal lista os jogadores mais vezes campeões da história, confira a lista!

O maior colecionador de títulos da história do futebol é um brasileiro: Daniel Alves. O lateral venceu campeonatos por todos os clubes que passou e agora ajuda o a quebrar um jejum de oito anos sem conquistas para chegar ao seu 42º troféu na carreira.

Na sequência, um empate na segunda colocação. Em fevereiro, Andrés Iniesta levantou seu segundo trofeu pelo Vissel Kobe ao ajudar o clube japonês a ser campeão da Supercopa do . O caneco veio em partida contra o Yokohama Marinos e após uma disputa de pênaltis com nove penalidades desperdiçadas.

Com a taça, o espanhol igualou ninguém menos do que Pelé com 37 títulos conquistados ao longo da carreira.

Veja os jogadores com mais títulos na história:

Paolo Maldini | e | 25 títulos

Paul Scholes | | 28 títulos

Kenny Dalglish | e | 29 títulos

Cristiano Ronaldo | , , , e | 30 títulos

Edwin van der Sar | e Manchester United | 30 títulos

Xavi | , Al-Sadd e | 31 títulos

Zlatan Ibrahimovic | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, e Man United | 31 títulos

Vitor Baía | e Barcelona | 33 títulos

Gerard Piqué | Manchester United, Barcelona e Espanha | 35 títulos

Maxwell | Ajax, Inter, Barcelona, PSG | 35 títulos

Ryan Giggs | Manchester United | 36 títulos

Lionel Messi | Barcelona e | 36 títulos

Pelé | , New York Cosmos e | 37 títulos

Iniesta | Barcelona, Espanha e Vissel Kobe | 37 títulos

Dani Alves | , Barcelona, Juventus, PSG e Brasil | 41 títulos

Na :

: 2007 e 2019

: 2009 e 2013

No PSG:

: 2017/18 e 2018/19

Copa da : 2017/18

Francesa: 2017/18

Tropheé des Champions: 2017 e 2018

Na Juventus:

: 2016/17

Coppa Italia: 2016/17

No Barcelona:

: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16

: 2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2015/16

: 2009, 2010, 2011 e 2013

UEFA : 2008/09, 2010/11 e 2014/15

: 2009, 2011 e 2015

FIFA: 2009, 2011 e 2015

No Sevilla:

Copa do Rei: 2006/07

Supercopa da Espanha: 2007

Copa da UEFA: 2005/06 e 2006/07

Supercopa da UEFA: 2006

No :