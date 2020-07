Corinthians x Palmeiras: desfalques, dúvidas e as prováveis escalações para o clássico

Situação de Luxemburgo e Cantillo, venda de Dudu, pendências com Rony, Gustavo Gómez e Jô; clubes se preparam para a volta do Paulistão

Após mais de quatro meses longe dos gramados, e se preparam para o retorno do Paulistão. A reestreia dos clubes já seria muito aguardada pelos torcedores de qualquer maneira, mas as coincidências do destino tornaram as coisas ainda mais interessantes. Os dois gigantes de retornam justamente em um derby, que acontece na próxima quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília), em Itaquera.

E além da falta de ritmo, da preocupação com lesões e dos problemas do “novo normal” do futebol, Corinthians e Palmeiras possuem uma série de dúvidas e desfalques para o clássico.

Confira abaixo como os rivais chegam para o derby que acontece no retorno do do 2020.

Corinthians

O Corinthians estava em péssima fase até a paralisação do futebol. Uma eliminação precoce na Libertadores e a sequência negativa no Paulistão colocaram o cargo de Tiago Nunes em xeque, e nada melhor do que uma volta por cima contra o Palmeiras para apagar a más lembranças da torcida.

Ramiro, que começou a temporada como o grande destaque da equipe e se lesionou, já está recuperado e volta à equipe. Por outro lado, Cantillo, reforço que rapidamente mostrou muita qualidade e se tornou dono do meio campo alvinegro, foi diagnosticado com o novo coronavírus e não poderá jogar o derby.

Mas a grande dúvida da torcida está na possibilidade de Jô reestrear pelo clube no retorno do Paulistão.

Após a definição da CBF sobre a abertura da janela de transferências internacionais no , diretoria trabalha para que o novo reforço seja registrado a tempo e apareça no Boletim Informativo Diário (BID) até o dia 21, para que possa estar em campo no derby - confira aqui a situação de Jô em detalhes. Dessa forma, o camisa 77 segue como dúvida para a partida.

Por fim, o Corinthians terá mais uma ausência para o clássico, mas essa foi comemorada pela torcida. O clube anunciou que não comprará o atacante Yony González, que, dessa forma, retorna para o , de , com o fim do empréstimo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Pedro Henrique, Sidcley; Gabriel Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli.

Palmeiras

A equipe de Luxemburgo também tem alguns problemas para o clássico. O primeiro deles era o próprio treinador, que também foi diagnosticado com o novo coronavírus, mas já retornou de quarentena e está de volta aos trabalhos normalmente.

Dentro de campo, a grande ausência será o atacante Dudu, que deixou o Brasil na madrugada desta quinta-feira (16), com destino a Doha, no para finalizar os detalhes de sua transferência para o Al Duhail. Esse será o primeiro derby sem Dudu desde 2015.

Sem o camisa 7, o Palmeiras trabalha para contar com Rony, que foi suspenso pela Fifa após imbróglio judicial com seu ex-clube, o Albirex Niigata, do . O clube já entrou com efeito suspensivo e aguarda a liberação do atacante.

Outra pendência envolve Gustavo Gómez, que está sem contrato desde o dia 30 de junho. O Palmeiras já acertou com o a compra em definitivo do jogador, mas divergências financeiras entre o zagueiro e o Alviverde travaram o acordo.

Por fim, o lateral Marcos Rocha, expulso na última partida, contra a Inter de Limeira, terá de cumprir suspensão automática contra o Corinthians.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Vitor Hugo (Gustavo Gómez) e Matías Viña; Bruno Henrique, Ramires e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Willian e Luiz Adriano.