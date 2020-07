Dudu não é mais jogador do Palmeiras: números, títulos e feitos do atacante no Verdão

Ídolo da torcida alviverde foi um dos principais jogadores do clube nos últimos cinco anos, com muitos gols e assistências

Agora é oficial. Dudu não é mais jogador do . O Al Duhail, do Qatar, anunciou a contratação do atacante, emprestado pelo Alviverde por uma temporada.

O ex-camisa 7 palmeirense, antes sinônimo de resistência no mercado da bola, estava no clube desde 2015, quando o clube "deu chapéu nos rivais" e venceu as concorrências de e para contratá-lo.

O clube pagou cerca de 3 milhões de euros ao , da , para contratar Dudu, que logo virou ídolo. Na saída do jogador, o Palmeiras embolsa 7 milhões de euros.

Dudu deixa o clube após cinco anos e meio com títulos importantes na bagagem e números expressivos. Confira mais sobre a passagem do atacante pelo .

Quantos títulos Dudu conquistou no Palmeiras?

Foram três títulos. O atacante conquistou o Campeonato Brasileiro em duas oportunidades (2016 e 2018) e uma Copa do (2015). No Brasileirão de 2016, Dudu foi o capitão do time.

Quais os números de Dudu no Palmeiras?

O atacante vestiu a camisa do Palmeiras em 305 partidas e anotou 70 gols, sendo o maior artilheiro do Alviverde no século 21 . Ele também é atleta que mais deu passes para gols com a camisa palmeirense desde o início do novo milênio: 78 assistências .

Foram mais de 5 anos com vitórias, gols, conquistas e uma história linda dentro de campo. Obrigado, e até breve, meu camisa 7! #ObrigadoDudu pic.twitter.com/PG4SQKq901 — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) July 20, 2020

Ao todo, foram 148 participações diretas em gols do Palmeiras. Ele é o terceiro colocado neste quesito desde a década de 1990, se equiparando a outros grandes ídolos da história do clube.

O ex-camisa 7 também deixa o Alviverde como maior aritlheiro do Allianz Parque. Dudu balançou as redes 33 vezes no estádio que é a casa do Palmeiras desde 2014.

Quais os principais prêmios individuais de Dudu no Palmeiras?

A chegada de Dudu no Palmeiras coincide com um momento de protagonismo do clube no cenário nacional e o atacante foi um dos principais protagonistas do time desde 2015. Por isso, diversas vezes foi reconhecido como um dos melhor jogadores de sua posição.

Bola de Ouro ( ESPN ): 2018

Bola de Prata ( ESPN ): 2016, 2017, 2018 e 2019

Prêmio Craque do Brasileirão (CBF) - Melhor jogador: 2018

Prêmio Craque do Brasileirão (CBF) - Seleção do campeonato: 2016 e 2018