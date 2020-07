Dudu se equipara a astros do Palmeiras na era Parmalat em participações em gols

O atacante fica bem posicionado entre Edmundo e Alex em termos de participações em gols; média, porém, é inferior à da maioria dos astros

O atacante Dudu viajou para o Qatar nesta quinta-feira e, como ele próprio disse, deu um até breve ao , clube do qual sai como o principal jogador de linha do clube no século. Conforme publicado pela Goal, ele lidera com folga a lista de artilheiros e participações em gol pelo clube neste período, o que motivou um novo levantamento: compará-lo aos astros da década de 90, na famosa era Parmalat.

E o resultado é bom para Dudu. Principal jogador da era Crefisa, ele fica em uma honrosa terceira colocação no número de participações em gol com a camisa do Palmeiras. Suas 148 (70 gols e 78 assistêncas) só perdem para as 149 de Edmundo e as 168 de Evair, dupla de ataque lembrada com muito carinho por qualquer palmeirense.

Dudu deixa para trás, por exemplo, nomes de muito sucesso no clube. Alex e o lateral Arce, especialista na bola parada, fecham o top 5 do período. Dentre os dez primeiros, o único deste século que faz companhia a Dudu é o meia Valdivia, sexto colocado com 90 participações diretas em gol.

Os dois, no entanto, não vão tão bem quando se é levada a média de participações por jogo. Dudu realizou 305 jogos na lista, atrás apenas do meia Zinho, oitavo colocado na relação, que atuou 333 vezes pelo Palmeiras. Sua média de 0,48 participações por jogo só supera justamente Zinho e Valdivia.

Grandes craques da história do clube e do futebol mundial, como Djalminha, Rivaldo e Edilson, têm boa margem sobre Dudu quando se leva em conta que defenderam o clube em um período menor.

Até mesmo alguns nomes excluídos do top 10, como Luizão, Muller e Paulo Nunes, também ostentam médias melhores que a do camisa 7. Os dois primeiros formaram uma inesquecível dupla no Paulista de 1996 e, assim como Djalminha, têm média de quase uma participação em gol por jogo disputado. Paulo Nunes, 12º colocado, fez 62 gols e deu 19 assistências nos dois anos de clube, média de 0,61 por jogo.

Veja o top 10 de participações em gol no Palmeiras desde a década de 90

1 - Evair - 168 - (126 gols + 42 assistências) - 245 jogos - 0,68 por jogo

2 - Edmundo - 149 - (99 gols + 50 assistências) - 223 jogos - 0,66 por jogo

3 - Dudu - 148 - (70 gols + 78 assistências) - 305 jogos - 0,48 por jogo

4 - Alex - 135 - (77 gols + 58 assistências) - 243 jogos - 0,55 por jogo

5 - Arce - 131 - (57 gols + 74 assistências) - 241 jogos - 0,54 por jogo

6 - Valdivia - 90 - (41 gols + 49 assistências) - 241 jogos - 0,37 por jogo

7 - Djalminha - 89 - (50 gols + 39 assistências) - 90 jogos - 0,98 por jogo

8 - Zinho - 88 - (56 gols + 32 assistências) - 333 jogos - 0,26

9 - Rivaldo - 84 - (67 gols + 17 assistências) - 129 jogos - 0,65 por jogo

Edilson - 84 - (60 gols + 24 assistências) - 151 jogos - 0,55 por jogo