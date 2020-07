Quando Jô pode estrear pelo Corinthians?

Alvinegro trabalha para ter seu novo reforço contra o Palmeiras, no retorno do Campeonato Paulista, mas ainda precisa de definição da CBF

O retorno de Jô foi muito comemorado pela torcida do Corinthians. Agora, a única questão fica por conta de quanto o atacante poderá reestrear pelo clube do Parque São Jorge. A diretoria alvinegra trabalha para que o novo reforço possa jogar já na volta do Campeonato Paulista, no dia 22 de julho, justamente em clássico contra o .

Mas para que isso aconteça, duas questões precisavam ser resolvidas. A primeira delas já foi, na tarde desta quinta-feira (09), com a Federação Paulista de Futebol (FPF) atendendo ao pedido de diversos clubes de e flexibilizando o regulamento da competição.

Com a longa paralisação do futebol no Brasil, por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas equipes tiveram problemas para manter seus jogadores e, assim, vários elencos tiveram de ser reformulados.

Então, após reunião, ficou decidido que as equipes poderão inscrever novos jogadores para a sequência da disputa do . Não há limite para o número de inscrições, desde que sejam feitas entre os dias 20 e 21 de julho. Inicialmente, os clubes poderiam inscrever jogadores até 6 de março.

Agora, com a liberação, o deu um passo importante para poder contar com Jô contra o Palmeiras. Porém, ainda precisa de uma definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A janela de transferências no Brasil abriria no dia 1º de julho, mas também por conta da pandemia, foi adiada. Com a janela fechada, o atacante alvinegro não pôde ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), condição obrigatória para qualquer jogador entrar em campo.

Na próxima semana, mais uma reunião será realizada e a expectativa é que a CBF se pronuncie e faça o novo anúncio. Apenas a partir disso é que o Corinthians poderá solicitar o Certificado de Transferência ao Nagoya Grampus, ex-clube do atacante, para registrá-lo no Brasil.

Os japoneses têm até sete dias para enviar o documento, mas por conta do litígio entre o Jô e o Nagoya, que rescindiu contrato do jogador alegando justa causa, é possível que esse processo demore ainda mais. De qualquer forma, o clube paulista aguarda uma definição da CBF o quanto antes.

O Timão não vence há seis rodadas no e é apenas a 10º colocada na classificação geral, com 11 pontos. Mas se depender do bom retrospecto de Jô contra o Palmeiras, a história pode começar a mudar no dia 22 de julho.