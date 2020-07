Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico paulista será disputado nesta quarta-feira (22), pela 11ª rodada do torneio estadual; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O está de volta e com clássico na área! Após mais de quatro meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus, e se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para SP, AC, AL, GO, MA, MS, MT, PB, PI, PR, RN, RO, SE e TO), além do canal SporTV, na TV fechada, para todo o . Na Goal , você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI .

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Arena Corinthians - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dividindo a liderança do Grupo B com o Santo André, com 19 pontos, o Palmeiras antes da paralisação do futebol vinha de três empates seguidos e volta a campo justamente contra o rival.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Marcos Rocha , que cumprirá suspensão automática após ser expulso contra a Inter de Limeira.

Já o Corinthians aparece apenas na terceira posição do Grupo D, com 11 pontos, não contará com Pedro Henrique, que está acertando sua transferência para o -PR. Danilo Avelar pode ganhar a vaga na defesa.

Com o fim do empréstimo, Yony González retorna para o .

Provável escalação do Corinthians : Cássio; Fágner, Gil, Danilo Avelar, Sidcley; Gabriel Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 7 de março de 2020 Corinthians 1 x 1 Campeonato Paulista 15 de março de 2020

Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Vitor Hugo (Gustavo Gómez) e Matías Viña; Bruno Henrique, Ramires e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Veron (Gustavo Scarpa), Willian e Luiz Adriano.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Corinthians Campeonato Paulista 26 de julho de 2020 16h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 1 Asuncion 10 de março de 2020 Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 14 de março de 2020

