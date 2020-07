Avelar ganha confiança de Tiago Nunes e pode estrear em nova posição no Derby

Antes lateral, ele foi trocado de posição pelo treinador e deve fazer sua estreia oficial na temporada justamente na nova função

Danilo Avelar ainda não fez partidas oficiais pelo de Tiago Nunes, mas deve estrear nessa nova era em grande estilo: diante do arquirrival Palmeiras e em uma nova função. Escalado como zagueiro por Nunes desde a formação do elenco, ele deve ser a opção ao lado de Gil para o duelo contra o na noite desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians.

O espaço aberto para a entrada de Avelar foi construído com a repentina negociação de Pedro Henrique com o . O zagueiro foi contratado pelos paranaenses em rápida negociação, concluída na última sexta-feira, e vinha treinando como titular alvinegro durante a preparação pós-pandemia.

Tiago Nunes, então, tinha a opção de escalar Léo e Bruno Méndez, jovens da posição, ou Avelar, que só atuou no setor durante a . Depois disso, o “ex-lateral” sofreu com uma pubalgia e não havia sido inscrito no Paulista até esta segunda-feira, quando foi regularizado para a disputa.

Léo Santos, por sua vez, sofreu uma pancada no joelho direito e está fora do clásico, limitando ainda mais as opções do comandante. Foi aí que Avelar, mesmo em processo de adaptação, ganhou força para atuar.

Canhoto, ele promoverá a ida de Gil para o lado direito da defesa e terá a função de facilitar a saída de bola da equipe. Com Méndez e Gil, além de perder a força de Avelar no jogo aéreo, o treinador teria dois destros na sua linha defensiva.

Todos os trabalhos foram fechados à imprensa, mas outro indício de que Avelar ganhou a disputa se dará nesta terça-feira. Avelar foi justamente o escolhido para dar entrevista coletiva antes do Derby, algo que só é feito por quem realmente vai entrar em campo em clássicos do dia seguinte.

A mudança de posição, é bom lembrar, não é tão nova na mente de treinadores corintianos. Fábio Carille, quando retornou ao clube, em 2019, já avisou que via em Avelar a capacidade de se tornar zagueiro no futuro, principalmente pelo porte físico.

O atleta, por sinal, tem bons números para a sua posição no . São nove gols e três assistências em 91 jogos, fazendo de Avelar um atleta que se destaca pela parte ofensiva no clube.