Quais são os números de Tiago Nunes no Corinthians?

Técnico já é alvo de questionamentos no comando do Timão em 2020

Cercado sob forte expectativa, Tiago Nunes chegou iniciou o seu trabalho no no início do ano, mas até o momento, o técnico vem decepcionando os torcedores.

Com apenas dois meses no comando, Tiago Nunes comandou a equipe em 14 jogos ( , e ), registrando apenas quatro vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 40,4%.

Confira os números de Tiago Nunes no Corinthians!

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS 14 4 5 5 17 15

CAMPEONATO PAULISTA - 2020



Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Com 11 pontos, atualmente o Corinthians aparece apenas na terceira posição do Grupo D, registrando apenas duas vitórias, além de cinco empates e três derrotas, e corre risco de não se classificar para a próxima fase.

Com a paralisação do estadual para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, Tiago Nunes terá um tempo - inderterminado - para melhorar o futebol da equipe, que acumula três empates seguidos no torneio estadual.

DATA JOGO FASE 23 de janeiro de 2020 Corinthians 4 x 1 -SP Primeira rodada 26 de janeiro de 2020 1 x 1 Corinthians Segunda rodada 30 de janeiro de 2020 2 x 1 Corinthians Terceira rodada 2 de fevereiro de 2020 Corinthians 2 x 0 Quarta rodada 9 de fevereiro de 2020 Corinthians 0 x 1 Inter de Limeira Quinta rodada 15 de fevereiro de 2020 0 x 0 Corinthians Sexta rodada 22 de fevereiro de 2020 Água Santa 2 x 1 Corinthians Sétima rodada 26 de fevereiro de 2020 Corinthians 1 x 1 Santo André Oitava rodada 7 de março de 2020 1 x 1 Corinthians Nona rodada 15 de março de 2020 Corinthians 1 x 1 Décima rodada

COPA LIBERTADORES - 2020



caiu na Arena novamente / Foto: Getty Images

O Corinthians não durou muito na Copa Libertadores. Após ter perdido para o Guaraní no primeiro jogo por 1 a 0, a equipe até venceu em casa por 2 a 1, mas o gol fora de casa dos paraguaios decretou a eliminação do Timão.

Atualmente, o torneio está suspenso por conta da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19). O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que a entidade pretende retomar a Copa Libertadores no dia 6 de maio. Vale ressaltar que essa data é uma estimativa de retorno, e não uma confirmação.

DATA JOGO FASE 6 de fevereiro de 2020 Guaraní 1 x 0 Corinthians Fase preliminar 13 de fevereiro de 2020 Corinthians 2 x 1 Guaraní Fase preliminar

FLORIDA CUP - 2020



Foto: Florida Cup / Divulgação

Após vencer o New York City por 2 a 1 na estreia de Tiago Nunes, o Timão perdeu de virada para o Atlético Nacional e viu o Palmeiras ser campeão da Florida Cup.