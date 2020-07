Quando abre a janela de transferências do Brasileirão? Até quando os times podem contratar?

A CBF anunciou oficialmente os detalhes das janelas internacionais, em decisão tomada em conjunto com clubes das Série A

Seu time contratou algum craque internacional e está esperando chegar? Ou então precisa de dinheiro e quer negociar algum jogador jovem com o exterior? Seus problemas acabaram: nesta segunda-feira, dia 13 de julho, a CBF anunciou de maneira oficial as novas datas da janela de transferências internacionais para o Brasileirão 2020.

Serão dois períodos equivalentes às janelas do começo e meio do ano, elaborados de forma excepcional pela entidade, em comum acordo com os 20 times do Brasileirão da Série A.

Quando abre a janela de transferências do Brasileirão? Até quando times poderão contratar jogadores?

Atualizando: primeira janela irá de 20 de julho a 9 de agosto (não 7) - completando 21 dias, como desejado pela diretoria de registros e transferências da CBF. https://t.co/ddxONbjQCF — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) July 13, 2020

A primeiro delas já abre nesta próxima semana, na segunda-feira do dia 20 de julho de 2020, e terminará 20 dias depois, em 9 de agosto - data do início do Brasileirão. De acordo com o comunicado da CBF, será um complemento ao período que foi aberto no começo do ano, já afetado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Será quando atletas como Alan Franco e Keno, por exemplo, reforços do Galo, finalmente poderão ser registrados no BID da entidade - desta maneira, estarão disponíveis para o recomeço do Campeonato Mineiro.

Dois meses depois, a janela reabrirá, já com todas as divisões do Brasileirão a todo vapor, e ficará aberta por um mês, de 9 de outubro a 9 de novembro. Será o equivalente à janela do meio de ano e poderá ser utilizada por clubes para se reforçarem durante a temporada, tendo recebido algumas receitas após a retomada das competições, ou justamente para tentar se manter no azul e fazer dinheiro com alguns jogadores.

Assim, a pandemia do coronavírus não afetará a janela de transferências internacionais: mesmo que as tenha mudado de período, todos os clubes terão o mesmo tempo para vender e contratar atletas no exterior do que teriam se o futebol brasileiro não tivesse sido paralisado.