Yony González fica no Corinthians ou volta para o Benfica?

No Corinthians desde fevereiro, atacante colombiano não marcou gols em quatro jogos disputados

Nos próximos dias o deve definir o futuro de Yony González. O atacante colombiano chegou ao Alvinegro em fevereiro por empréstimo, mas seria comprado em junho. A pandemia da Covid-19 mudou este cenário.

González foi emprestado pelo ao Corinthians até 30 de junho. Então, o acordo entre os clubes era de que o Alvinegro desembolsaria 2,8 milhões de euros (R$ 17 milhões) para ficar em definitivo com o jogador caso ele cumprisse algumas mestas. Até o tempo de contrato já estava acertado: até o fim de 2023.

Porém, na última sexta-feira, o diretor financeiro Matias Ávila revelou em entrevista à Rádio Bandeirantes que o Corinthians não tem a obrigação comprar pois González não fez um número mínimo de jogos estipulado em contrato.

Ele entrou em campo apenas quatro vezes e, segundo Ávila, eram necessárias cinco partidas para que houvesse esta obrigatoriedade. "Ninguém imaginava que ele não faria cinco jogos em seis meses. Hoje, passou a ser uma opção não comprar o jogador. Estamos conversando com a comissão e com o Benfica. A decisão será rápida", afirmou.

Com quatro jogos com a camisa corintiana, o colombiano ainda não balançou as redes, mas tem a aprovação de Tiago Nunes. Tal valor seria descontado do valor de Pedrinho, vendido ao time português. A alta do euro está fazendo a diretoria do Corinthians repensar no assunto.

"Estamos numa fase de reavaliação técnica, repensando sobre isso. Em dois ou três dias teremos a resposta", disse o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, como noticiou o Globo Esporte.

Caso González não fique no Corinthians, o treinador Tiago Nunes perde mais uma opção para o lado de campo. O Alvinegro até buscou a contratação de Rony, hoje no , mas desistiu do negócio. No elenco, Janderson, Everaldo e Léo Natel podem desempenhar esta função.