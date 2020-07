Quais as novas datas do Paulistão 2020? Quando são as finais?

Após mais de quatro meses de paralisação, a bola vai voltar a rola no estado de São Paulo

O já tem data para voltar. Nesta quarta-feira, 8 de julho, João Dória Jr. (PSDB), governador do estado de , anunciou as datas de reinício e término da competição. A decisão foi tomada em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF).

Ainda sem a tabela detalhada dos jogos, as seis rodadas restantes para a conclusão do campeonato serão realizadas. Faltam duas rodadas da fase de grupos, além dos duelos de quartas de final e semifinal (ambos em jogos únicos) e as duas partidas da grande final.

Quando o volta?

O Campeonato Paulista volta no dia 22 de julho, quarta-feira. A data foi um pedido da FPF, que João Dória acatou e oficializou. Porém, não há uma definição de quando os times realmente entram em campo. A rodada deve ser desmembrada entre quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.

O Paulistão Sicredi 2020 tem data pra retornar!

O Governo do Estado de São Paulo autorizou a volta do Paulistão Sicredi 2020 no dia 22 de julho.

Acesse https://t.co/We0dFyT1Rl e saiba mais sobre o retorno seguro do maior Estadual do !#VoltaremosMaisFortes #FutebolPaulista pic.twitter.com/k8A3evmR4c — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) July 8, 2020

A definição sobre os detalhes da retomada deve acontecer na quinta-feira, 9. Uma reunião com os clubes do Paulistão foi agendada para às 11h para definir não só as datas mas medidas de segurança contra o contágio da Covid-19.

Confira os jogos da 11ª rodada do Paulistão:

x

x

Inter de Limeira x Oeste

x Ferroviária

x

x Santo André

São Palo x Red Bull

Água Santa x

Confira os jogos da 12ª rodada do Paulistão:

Red Bull Bragantino x Botafogo

Ferroviária x Inter de Limeira

Guarani x São Paulo

Mirassol x Ponte Preta

Novorizontino x Santos

Oeste x Corinthians

Palmeiras x Água Santa

Santo André x Ituano

Quando serão as finais do Paulistão?

João Dória Jr. anunciou que o segundo jogo da final do Paulistão será no dia 8 de agosto, um sábado. Caso isso se confirme, o Estadual terminará um dia antes da data prevista pela CBF para o início do Campeonato Brasileiro.

O governador de São Paulo havia anunciado que os clubes paulistas não poderiam disputar o Brasileirão antes das conclusão do Campeonato Paulista.

Ainda não há uma data certa para as partidas das quartas de final, semifinal e final.