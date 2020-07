Por que Gustavo Gómez ainda não assinou novo contrato com o Palmeiras?

Vínculo do zagueiro paraguaio com o Alviverde venceu em 30 de junho e ainda não há um novo acordo

O contrato de Gustavo Gómez com o venceu no dia 30 de junho. Desde então, jogador e clube buscam acertar um novo acordo, mas questões financeiras ainda travam a negociação.

No clube desde julho de 2018, os direitos econômicos do zagueiro pertecem ao , que emprestou Gómez sucessivamente ao Palmeiras. O acordo entre o Alviverde e o Rossonero terminou e o Palmeiras agora quer contar com o paraguaio de forma definitiva.

Entre o clube italiano e o Palmeiras já está tudo certo. O Milan, inclusive, já enviou o Certificado de Transferência. Porém, como noticiou o GloboEsporte.com, divergências financeiras entre Gómez e Palmeiras travaram o acordo.

O zagueiro paraguaio deve ser contratado em definitivo até 2024 e o novo contrato não foi assinado pois o jogador ainda negocia com o clube os valores a serem recebidos. Pela contratação do defensor, o Alviverde deverá pagar cerca de 5,5 milhões de euros (R$ 33,2 milhões).

Gómez já vestiu a camisa do Palmeiras em 72 jogos e fez parte do elenco campeão do Brasileirão de 2018. Na atual temporada, o paraguaio atuou em 11 partidas e marcou um gol. O Palmeiras volta a campo ainda neste mês, com a volta do Paulistão programada para 22 de julho.