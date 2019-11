Chega de racismo: levantamento expõe o infeliz fato de que o preconceito é recorrente

Até o dia 20 de novembro de 2020, próximo Dia da Consciência Negra, a Goal expõe os casos de racismo que ainda assolam o futebol. Chega de racismo

Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa foi uma das frases que Taison, atacante brasileiro do , da , publicou em novembro deste ano depois de ser vítima de racismo por parte da torcida do Dinamo de Kiev. E é inspirada nela que a Goal vai atualizar nesta matéria, ao longo de todo o ano, os casos de racismo que forem noticiados no futebol mundial.

Até 20 de novembro de 2020, próximo Dia da Consciência Negra, a Goal vai expor nesta matéria todos os episódios de racismo que forem noticiados mundo afora e estiverem ao nosso alcance para mostrar que, infelizmente, ainda é preciso muito mais do que lamentação para combater essa forma de preconceito. Queremos mostrar o preocupante cenário e, em cima dele, ajudar a carregar a bandeira do respeito na luta contra o racismo

Chega de racismo.