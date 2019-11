Lukaku responde em campo, mas racismo volta a ser gol contra no Slavia Praga

O atacante belga decidiu com gol e duas assistências, mas torcida do time tcheco voltou a protagonizar cenas injustificáveis

Assim como já havia acontecido no jogo contra o Barcelona, no qual o lateral Nelson Semedo foi vítima de racismo, mais uma vez os torcedores do Slavia de Praga mancharam a história do tradicional clube tcheco.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Nesta quarta-feira (27), o preconceito racial foi direcionado ao atacante Romelu Lukaku, da de Milão. A equipe italiana bateu o Slavia por 3 a 1, no jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos.

Chega de racismo: levantamento expõe o infeliz fato de que o preconceito é recorrente

Lukaku respondeu aos racistas logo após dar o passe para o gol marcado por Lautaro Martínez aos 19 minutos. Ainda no primeiro tempo Soucek igualou de pênalti. Lukaku ainda teve um gol anulado antes de estufar as redes aos 81’ e recolocar os italianos na frente. Antes do apito final, o atacante belga voltou a dar uma assistência para Lautaro Martínez – e teve outro tento anulado.

Com o resultado, a chegou a 7 pontos e ocupa a segunda posição do Grupo F. Ainda nesta quarta-feira (27), o bateu o e garantiu antecipadamente sua vaga. Os alemães têm os mesmos 7 pontos dos italianos. Na última rodada os Nerazzurri recebem o Barça enquanto o Dortmund recebe o Slavia.