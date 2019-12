Torcedor do Manchester City é preso por gestos racistas contra Fred

Homem de 41 anos foi identificado pela polícia e deve ser banido pelo clube e proibido de frequentar estádios

A polícia de Manchester prendeu o torcedor do City que fez gestos racistas contra o brasileiro Fred, do United, na vitória dos Red Devils por 2 a 1 sobre os Citizens no sábado.

Durante o jogo, um homem foi visto ofendendo o volante, em ato repudiado pelo próprio , afirmando que qualquer torcedor envolvido com ato racista será banido das atividades do clube.

(Foto: Getty Images)

"Um homem de 41 anos foi preso por suspeita de perturbação da ordem pública agravada por ofensas racistas e permanece sob custódia para interrogatório", diz o comunicado da polícia de Manchester.

Já o superintendente da Divisão City of Manchester, Chris Hill, completou a informação.

"Qualquer tipo de racismo não tem lugar no futebol ou em nossa sociedade. Espero que essa prisão mostre que estamos levando esse assunto extremamente a sério", afirmou.

O caso também é acompanhado e investigado pela Associação de Futebol da (FA).