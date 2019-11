Taison, Mineirão e a urgência da luta antirracista, dentro e fora do futebol

Atacante dá resposta de craque contra o racismo enquanto entidades oficiais se calam diante das piores manifestações preconceituosas

"Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista." A frase é da ativista Angela Davis, professora e filósofa integrante dos Panteras Negras e dona de uma das mais importantes vozes na militância negra há décadas.

Ela esteve mais uma vez no Brasil em outubro passado, debatendo, palestrando e autografando seus livros em eventos lotados. Como de costume, faz sempre questão de valorizar a força coletiva e poder mobilizador das pessoas em torno dessas ideias, mais do que se colocar como alguém que, individualmente, chame a atenção.

Mas foi uma frase de Angela que, infelizmente, pelo pior contexto possível, ganhou as manchetes do esporte no final de semana. Taison, atacante do , da , remeteu à ideia da socialista ao se posicionar diante dos ataques racistas que acabara de sofrer horas antes, em jogo do .

O texto começa ainda com um verso de Jesus Chorou, um dos tantos hinos dos Racionais MCs, que diz "Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor..". O líder do grupo, Mano Brown, aliás foi um dos protagonistas de uma importante campanha do Futebol Clube também em outubro: Time de Preto e de Branco foi às origens e aos ídolos negros do time de Pelé, Neymar e tantos outros.

Em campo, no domingo, Taison foi o alvo principal dos insultos da torcida do , que também miraram seu companheiro de time Dentinho. O ex-jogador do , presente na última com a seleção brasileira, mostrou o dedo médio para as arquibancadas, chutou a bola em direção aos xingamentos e acabou expulso pelo árbitro. Seguindo o protocolo da Uefa, primeiro os alto-falantes do estádio fizeram uma notificação, depois a arbitragem parou o jogo.

No retorno, Mykola Balakin apresentou o cartão vermelho a Taison (!) pela resposta aos racistas. Na segunda-feira, ele admitiu a vontade de deixar o clube e o país.

Não bastasse a fragilidade do procedimento - em que outra situação existe aviso prévio e tanta tolerância para racista? -, o mediador perde uma chance histórica de se colocar ao lado do jogador, apresentando a punição à vítima. Lembram da frase lá em cima?

Mais ou menos ao mesmo tempo, aqui no de Taison e Dentinho, um segurança do Estádio do Mineirão recebeu uma cusparada e foi vítima de injúria racial por parte de um torcedor do . O rapaz disse "olha a sua cor", em alto e bom som facilmente identificado num vídeo. O funcionário prestou queixa, e a Polícia Civil informou que já identificou dois suspeitos do tumulto.

Até o fechamento deste texto, na noite de segunda-feira, nenhuma palavra da CBF em suas redes oficiais diante do crime cometido contra os jogadores brasileiros na Ucrânia; também nada nas páginas do Estádio do Mineirão sobre o crime cometido durante o Atlético-MG e ; o divulgou o rotineiro repúdio a "qualquer ato de violência, incluindo racismo".

O Clube Atlético Mineiro repudia veementemente qualquer ato de violência, incluindo racismo, injúria ou ofensa moral, seja no estádio ou fora dele.



As diversas imagens que circulam em redes sociais são lamentáveis e devem ser objeto de rigorosa apuração. pic.twitter.com/Pg5wY3nLCf — Atlético (@Atletico) November 11, 2019

E esse texto é só uma contribuição para que esse debate, essa exposição e essa inquietação possa chegar a mais e mais gente. Que saibam que Reinaldo, grande ídolo do Galo, cobrou o torcedor de seu time. Que a abertura do Seleção Sportv teve André Rizek e Luis Roberto falando longamente sobre o caso - inclusive com Rizek lembrando, com todas as letras, da ausência de negros na programação do canal e no debate e formação de opinião no jornalismo, fazendo referência ao impactante texto Letra Preta, da repórter Yasmin Santos, na revista Piauí.

É preciso que tudo seja dito sem meias palavras, falando desses assuntos clara e fortemente - como fez o Santos ao pedir para racistas, preconceituosos e xenófobos deixem de frequentar os jogos e usem roupas do clube. Como podiam ter feito CBF e Mineirão. Todo esse ambiente, com o alcance que tem, pode e precisa ser também linha de frente nesta luta, tal qual faz o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que monitora crimes e promove ações como a do encontro entre os técnicos Roger e Marcão.

Afinal de contas, se o futebol é um espelho da sociedade, e tem escancarado tudo que ela tem de pior, que faça uso de seu tamanho para provocar a mudança. Sem mas, nem voltas. Não vem dizer que o jogador isso e aquilo. Que o torcedor não sei o que lá, não sei o quê. Racista é racista, e ponto. E já não basta só não ser um.

Enquanto isso, Taison, que há dez anos virou meme quando um cronista gaúcho insinuava que o brasileiro poderia ser melhor jogador que Messi, tem uma atitude digna de primeira prateleira dos atletas que bancaram a luta antirracista. Não vai ganhar a Bola de Ouro, mas não vai se calar.

Num lugar onde tantos jogadores relativizam casos do tipo e num espaço em que muito racista se sente livre para insultar e agredir do meio da multidão, o dedo, o chute, a choro e o texto de Taison valem muito.