Thuler chama Lincoln de macaco em vídeo, e torcida do Flamengo se divide

Horas depois, os jogadores garantiram que tudo não passava de uma "brincadeira"; as reações na internet foram de defesa e também revolta

Jogador do , o zagueiro Matheus Thuler protagonizou uma polêmica que acabou batendo em outro jovem revelado na base rubro-negra.

Durante transmissão feita via Instagram, o defensor chamou o atacante Lincoln de “macaco”. O uso do termo racista fez com que o vídeo viralizasse na internet.

A assessoria de Thuler defendeu o zagueiro dizendo que era tudo uma “brincadeira entre amigos”.

Horas depois, dois jogadores fizeram posts nas redes sociais.

“Você é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier! Peço sinceras desculpas a quem possa ter se ofendido com a brincadeira com meu irmão Lincoln”, escreveu Thuller.

“Pessoal, o Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos! Te amo Thuleia”, escreveu Lincoln.

Nas redes sociais, a torcida rubro-negra ficou dividida entre a defesa de Thuler e a revolta pelos termos racistas.

"Alguns" da Flatt



Ainn , muito mi mi mi pq o Thuler chamou o Lincoln de macaco , deixem o cara em paz



Se não fosse famoso e jogador do Flamengo , vcs estavam atacando a pessoa , vcs tem que parar de ser hipócritas e aceitar que o Thuler errou feio , mesmo sem intenção — GABRIEL ᶜʳᶠ (@GabrielFla1) December 29, 2019

Rapaz, o Thuler...

Incrível alguém querer normalizar o racismo.

pic.twitter.com/X5fpPnTUmp — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) December 29, 2019

Quando a torcida do chamou o Hugo Souza de macaco, a reação foi contra o racismo. Hoje, porque foi o Thuler quem fez com o Lincoln, estão passando pano.



Sua indignação contra o racismo esbarra na sua paixão por um clube? — AndradeRNegro2 (@AndradeRNegro2) December 29, 2019

não tem essa de "brincadeira interna" galera. o thuler errou sim em chamar o lincoln de macaco. a prova disso é a própria reação lincoln e do vinicius.

é isto, parem de passar pano — railw (@arraxcaweta) December 29, 2019

Por mais que seja uma brincadeira entre eles, Thuler mandou mal ao expor isso. Também não acho que isso seja motivo pra execrar o garoto. — Wendson Ferreira (@wendson_crf) December 29, 2019