Torcida do Manchester City atira objetos em brasileiro do United e imita macaco

Fred iria bater um escanteio ao lado de Jesse Lingard quando a cena aconteceu; câmeras também flagraram gesto racista de torcedor

Torcedores do , presentes ao Etihad Stadium neste sábado (07), exageraram ao não esconderem a insatisfação com o time no clássico contra o United.

Com os Red Devils vencendo por 2 a 0, parte do estádio atirou objetos como isqueiros e garrafas na direção do brasileiro Fred quando o meio-campista se encaminhava para cobrar um escanteio. Um destes objetos pareceu ter atingido o jogador na cabeça.

Wow typical @ManCity fans... can’t handle losing to their rivals @ManUtd reminds me of when the city fan was coward enough to throw a coin @rioferdy5 United👏🏻👏🏻👏🏻United👏🏻👏🏻👏🏻United👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/TjX9Io3x15 — JustinLaHaye88 (@JustinLaHaye88) December 7, 2019

A televisão também flagrou um torcedor do Manchester City fazendo gestos racistas para o brasileiro.

Esse ser desprezível fez gestos de macaco pro Fred. Esse ser não pode jamais frequentar estádios e viver em sociedade. pic.twitter.com/nKDuj2h7pM — (@unitedbrazilian) December 7, 2019

Ao lado de Jesse Lingard, Fred protestou junto ao árbitro e, em meio a xingamentos dos torcedores do City, conseguiu bater o escanteio.

O jogo terminou com vitória por 2 a 1 do United.

Após a partida, o Manchester City postou uma nota oficial em seu website, condenando a postura dos torcedores que cometeram a injúria racial.

Na nota, o clube afirmou que está trabalhando junto com a polícia para identificar os torcedores, que serão banidos das atividades do Manchester City.