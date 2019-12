Campanha da Serie A contra racismo é criticada por usar arte com macacos

Depois de inúmeros escândalos, campanha da liga italiana anti-racismo acaba criticada por ser racista...sim, isso mesmo

Desde o início desta temporada, inúmeros escândalos de ordem racial explodindo no futebol italiano: tiveram ofensas raciais sendo proferidas para Mario Balotelli, presidentes de clubes defendendo torcedores racistas, jornais escrevendo manchetes racistas...agora, a , liga italiana, decidiu fazer uma campanha anti-racismo. O único problema é que a campanha também é racista.

Não, você não leu errado.

A campanha "Diga não ao racismo" foi introduzida pela Serie A nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro. Para decorar a iniciativa, os sábios dirigentes da federação italiana decidiram usar pinturas do artista branco Simone Fugazzotto, que representam macacos.

Eu não vou tecer NENHUM comentário sobre a campanha contra o racismo da Série A italiana.



Tirem suas próprias conclusões. pic.twitter.com/f09PrSC7PP — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) December 16, 2019

Não é uma piada de mau gosto ou brincadeira de 1º de abril. Isso realmente aconteceu. Dirigentes da Serie A italiana decidiram, de bom grado, associar a figura do macaco, animal utilizado por racistas para ofender negros, com sua campanha "anti"-racista.

Depois de muito tempo sendo cobrada por uma postura mais dura em relação ao racismo, rampante no futebol italiano, a Serie A resolveu fazer uma campanha (que já é algo insuficiente, para inglês ver) e marcou um absurdo gol contra, expondo mais uma vez uma triste realidade: o racismo no futebol não está só nas tribunas, mas também no comando das federações e das ligas, em todo o mundo.

Chega de racismo.