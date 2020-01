Militão teria sido chamado de "macaco" por rival em Real Madrid x Getafe

Segundo rádio Cadena SER, brasileiro teria sido insultado por Cucurella, que nega: "disse feche o bico"

Mais um brasileiro pode ter sido alvo de racismo no futebol europeu . Desta vez, na , com Éder Militão. Segundo a rádio Cadena SER, o defensor do teria sido insultado por Cucurella, do , que o chamou de "macaco" durante a partida deste sábado (4), que teve vitória Merengue .

Em um determinado momento do jogo, a dupla teria discutido e, segundo a rádio, Cucurella teria dito a Militão: "Cale a boca, macaco".

A arbitragem, porém, não relatou nada em súmula, enquanto Real Madrid e Militão ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

🚨 Durante a partida, Cucurella disse a Militão: "Callate puto mico".

Esse "mico" em catalão é macaco.

A ata da partida não consta essa injúria, mas o Real Madrid pode denunciar. Veremos. pic.twitter.com/tSyfipVjuN — Nação Madridista (@nacaormcf) January 4, 2020

Já Cucurella, em entrevista à rádio COPE, explicou que disse para Militão "fechar o bico" e utilizou de suas redes sociais para avisar que não tornaria a comentar o caso.

"Gostaria de esclarecer que em nenhum momento insultei ou desqualifiquei Militão. Minhas palavras foram "fecha o bico". Peço perdão se alguém se ofendeu por isso. Estas são as únicas declarações que fiz e que vou fazer a esse respeito. Obrigado".